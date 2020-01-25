سامي مغاوري: الانتهاء من المشاهد الأخيرة لـ«طاقة حب» قريبًا

أوشك الفنان سامي مغاوري على إنهاء تصوير مشاهده ضمن أحداث مسلسل "طاقة حب" والذي كان يحمل اسم "اطمني" وتخوض بطولته الفنانة يسرا اللوزي والفنان أحمد حاتم.وقال "مغاورى"، في تصريح لـ"الدستور"، إنه لم يتبق له سوى يوم واحد فقط، وسيتم تصويره داخل إحدى الفلل في مدينة 6 أكتوبر، موضحًا أنه يجسد دور والد الفنان أحمد حاتم ضمن الأحداث، واستمتع كثيرًا بأجواء التصوير، وبمشاركة فريق العمل.ويواصل المخرج أحمد يسري، تصوير أحداث المسلسل بشكل مكثف، والذى تدور أحداثه في إطار رومانسي اجتماعي، حيث يتضمن ثلاثة خطوط درامية لكل منها شخصية توضح وتفسر الأزمات الاجتماعية والحب بطريقتها الخاصة."طاقة حب" من المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة على إحدى المنصات الرقمية، وهو من نوعية المسلسلات ذات الحلقات الطويلة التي تصل إلى 60 حلقة، ويناقش في أحداثه قضية الاختيار من جانب اجتماعي رومانسي، ومدى قدرة كل شخص على الاختيار في الحياة."طاقة حب" من تأليف أحمد صبحي، ويشارك في بطولته سامح الصريطي، أحمد حاتم، يسرا اللوزي، أنوشكا، أحمد فؤاد سليم، شيرين، وأحمد صفوت، ومن إخراج أحمد يسري.