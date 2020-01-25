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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أوتو

«تويوتا» تواجه اتهامات بخرق الخصوصية لأحد موظفيها

السبت 25/يناير/2020 - 12:23 ص
شركة تويوتا موتور
شركة تويوتا موتور
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قضت محكمة استئناف بولاية أوريجون الامريكية، أمس الجمعة، بأنه يتعين أن تواجه شركة تويوتا موتور كريديت كورب، أكبر منتج للسيارات في اليابان، ادعاءات بأنها اخترقت خصوصية موظف سابق لديها بوضع جهاز تتبع (جي بي إس) على شاحنة مستأجرة من قبل الشركة بدون إذنه.

وقالت وكالة أنباء بلومبرج إن محكمة الاستئناف بولاية أوريجون نقضت حكما صدر لمصلحة شركة "تويوتا" من محكمة أقل درجة قضت بأنه لم يتمكن أي شخص من الوصول إلى البيانات من على جهاز التتبع.

وقالت قاضية الاستئناف جوزفين موني إنه حتى لو لم يتمكن أحد من الوصول إلى المعلومات، فقد تم جمع البيانات، وأنه وقعت بالفعل عملية مراقبة.

وكشف قرار القاضية أن مجرد تثبيت جهاز التتبع دون إشعار في ولاية أوريجون، يمكن أن يؤدي إلى التقاضي بخرق الخصوصية.

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