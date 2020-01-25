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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أيام زمان

«الشتائم ستكلفك».. هكذا واجه «السادات» التحرش في شوارع القاهرة

السبت 25/يناير/2020 - 12:22 ص
الرئيس محمد أنور
الرئيس محمد أنور السادات
وائل توفيق
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عانت المرأة المصرية في فترة الثمانينات، من الألفاظ البذيئة والتحرش اللفظي والمعاكسات في الشوارع، هذا قبل أن تواجه الآن وقائع تحرش عنيفة شهدها المجتمع المصري في الأونة الأخيرة، لعل أبرزها واقعة المنصورة.

اضطر الرئيس محمد أنور السادات وقتها في مارس عام 1979، إلى إصدار قانون "الشتائم ستكلفك"، حتى لا تشكو المرأة من المضايقة وعدم الاحترام الذي تلاقيه في القاهرة.

ونشرت مجلة Jet الأمريكية، الموجهة للأمريكان من ذوي الأصول الأفريقية، الخبر الذي يؤكد إصدار القانون من الرئيس الراحل أنور السادات الذي نص على أن من يسب ويتلفظ بألفاظ خارجة يُخصم من راتبه يومين في المرة الأولى، وفي حالة العود وتكرار الأمر يُخصم منه ثلاثة أيام، وأربعة في المرة الثالثة.
«الشتائم ستكلفك».. هكذا واجه «السادات» التحرش في شوارع القاهرة
«الشتائم ستكلفك».. هكذا واجه «السادات» التحرش في شوارع القاهرة

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