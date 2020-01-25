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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

وائل غنيم يتوعد عناصر الإخوان: هفضحكم في «قطر ليكس»

السبت 25/يناير/2020 - 12:19 ص
وائل غنيم
وائل غنيم
أحلام عبدالرحمن
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توعد الناشط السياسي وائل غنيم، بفضح كل من يتلقوا أموالًا من دولة قطر للهجوم على الدولة المصرية، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وذلك عبر هاشتاج "قطر ليكس".  

ووجه غنيم، رسالة للرابر أحمد زاب ثروت -في بث مباشر عبر فيسبوك- قائلًا: "قول القطريين دافعين لك كام من 2011 (...) الحرية مسئولية يا زاب يا ثروت، مش إنك تمشي ورا محمد علي، عيب تخيل عليك اللعبة القطرية".

وأضاف: "تعالى نعمل أغاني عن الأمير تميم، أو اعمل قصيدة عن الفلوس الحرام اللي أخدتها من القطريين". 

وتوعد غنيم، بفضح الشبكات الممولة داخل القاهرة والإسكندرية، مردفًا:" كل واحد أخد فلوس من قطر، ركبه بتخبط دلوقتي، لأن الداتا وصلت".  

ووجه رسالة أخرى لـ عبدالرحمن منصور، الأدمن السابق لصفحة كلنا خالد سعيد، قائلًا: "تب إلى الله لافضحك". 

وتابع غنيم: "الأمير القطري تميم بن حمد يعمل لصالح إسرائيل، للضغط على مصر والسعودية، في أي مفاوضات".

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