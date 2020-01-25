الإكوادور: نسعى لاستخدام خطي أنابيب النفط لزيادة الإنتاج

قال خوسيه أوجوستو، وزير الموارد بالإكوادور، أمس الجمعة، إن بلاده يجب أن تسمح بضخ خام نفط خفيف من خط أنابيب "سوتي" المملوك للدولة والعابر لمنطقة الأنديز، ونقل خام نفط ثقيل من حقل نفط إيشبينجو تامبوكوتشا تيبوتيني "آي تي تي" المتنامي.ونقلت وكالة أنباء بلومبرج عن أوجوستو قوله إنه ستكون هناك حاجة لأن يتم تحويل بعض النفط الخفيف من خط أنابيب "سوتي" إلى خط الأنابيب الخاص "أو سي بي" بحيث يظل خام حقل "آي تي تي" لزجا بشكل كاف لأن يتم نقله إلى الميناء عبر الأنديز.وقال للصحفيين بعد عرض تقديمي في كيتو إننا "في حاجة إلى تحسين الكثافة والكمية، ونحن نعمل على حل تقني لهذه المسألة".وبدأت حكومة الإكوادور بحث عملية التنمية لقطاع التعدين والنفط مع المجتمعات المحلية التي قد تتضرر جراء ذلك من أجل نزع فتيل أزمة والبحث عن حلول فنية، بما في ذلك التنمية الموسعة في حقل "آي تي تي".وتعتزم الوزارة طرح مزايدة على ست مناطق للتنقيب عن النفط في إنتراكامبوس في أغسطس من العام الجاري.