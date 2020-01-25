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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص إثر انقلاب سيارة بالطريق الدولى بالبحيرة

السبت 25/يناير/2020 - 06:35 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
البحيرة معوض هويدى
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أصيب 5 أشخاص بكسور وكدمات متفرقة في جميع أنحاء الجسم، إثر انقلاب سيارة ملاكى بالطريق الدولي المتجه إلى إفلاقه التابعة لدائرة مركز شرطة دمنهور بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من المقدم أحمد الشرقاوي رئيس مباحث مركز شرطة دمنهور، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الدولي بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تبين إصابة: محمد يونس حماد، 19 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات ىمختلفه بالجسم، ومحمد السعيد الصاوي، 20 سنة، اشتباه ما بعد الارتجاج وجرح بالوجه، ومحمد فوزي مدين، 18 سنة، اشتباه ما بعد الارتجاح وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، وإبراهيم أحمد مدين، 20 سنة، اشتباه ما بعد الارتجاح وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، وإبراهيم رأفت حماد، 18 سنة، اشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالساق اليمنى والجميع مقيمين فلاقه مركز دمنهور.

وتم نقلهم لمستشفى دمنهور التعليمي وجاري عمل الإسعافات الأولية والأشعة والفحوصات الطبية اللازمة.

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