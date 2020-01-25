وائل غنيم عن تلقيه تهديدات: لو اتقتلت تميم بن حمد المسؤول





وأضاف غنيم، خلال بث مباشر على صفحته بموقع "فيسبوك"، أنه يتهم الأمير القطري حمد بن تميم، بأنه المسؤول حال تم اغتياله.





وأردف:" التهديد الوحيد الذي أتعرض له، هم رجال حمد بن تميم، لأني حصلت على معلومات تكشف أنه العقل المدبر والمنفذ لأعمال إرهابية في أماكن متفرقة من العالم، وهو سبب مشاكل كثيرة في كل العالم، خاصة في مصر، ومول عمليات جماعة الإخوان".





وتابع:"أنا أحمي نفسي، ولو حصل لي اي حاجة تميم المسئول"، موجهًا رسالة لعناصر الإخوان:"لازم تقولوا لكل شبكاتكم أوعى تلمسني".

قال الناشط السياسي وائل غنيم، إن حياته مهددة وأنه معرض للقتل في أي لحظة، لأنه يملك معلومات عن شبكة تجسس قطرية داخل أمريكا.