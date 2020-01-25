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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

المغرب يبدي استعداده للتفاوض مع إسبانيا حول الحدود المائية

السبت 25/يناير/2020 - 12:04 ص
وزيرا خارجية المغرب
وزيرا خارجية المغرب وإسبانيا
وكالات
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قال وزيرا خارجية المغرب وإسبانيا، أمس الجمعة، إن البلدين سيجريان محادثات حول ترسيم الحدود المائية بينهما بعد يومين من مصادقة البرلمان المغربي على مشروعين قانونيين لترسيم حدود المياه الإقليمية المغربية.

وأبدت الدولتان، في بيان مشترك لوزيري خارجية المغرب ناصر بوريطة وإسبانيا أرانتشا كونثاليث لايا، عقب زيارة الأخيرة للرباط، "تشبثهما بمبدأ الحوار من أجل حل أي تداخل في مجالهما البحري".

وعبرت الوزيرة الإسبانية ونظيرها المغربي عن التزام البلدين بقانون البحار ورفضهما لأي إجراءات أحادية الجانب".

وكان مجلس النواب المغربي قد صادق، يوم الأربعاء الماضي، على مشروعين قانونيين لترسيم الحدود المائية للمغرب "لتدارك الفراغ التشريعي" في هذا المجال.

ويتعلق القانونان بحدود المياه الإقليمية وإنشاء منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري من ساحل المغرب.

وأثارت هذه الخطوة الكثير من الجدل في إسبانيا التي لها حدود مائية مشتركة مع المغرب، خاصة على مستوى أرخبيل جزر الكناري جنوبا قرب منطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها بين المغرب وجبهة
البوليساريو منذ 1976.

وقال "بوريطة" إن المملكة متلزمة بمبدأ الحوار وعلى أساسه سيعمل الطرفان على التفكير في الآليات الكفيلة بحل أي تداخل بين المياه البحرية للطرفين".

وأضاف "قانون البحار يراهن في مثل هاته الحالات على التفاوض وهو السبيل الأمثل وخاصة في العلاقة بين بلدين جارين"، حيث أكد المغرب أكثر من مرة أن قرار ترسيم الحدود المائية "سيادي".

وقال بوريطة إن المملكة "ترفض أن يفرض الآخرون إرادتهم عليها ولا تريد، بالمقابل، أن تفرض إرادتها على أحد".

ومن جانبها قالت الوزيرة الإسبانية إن استعداد المغرب للتفاوض "يطمئن جزر الكناري"، وأضافت "المغرب مصدر للاستقرار بالنسبة لإسبانيا"، مشيرة إلى "التعاون الوثيق" في الحرب على المتشددين والهجرة غير الشرعية.

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