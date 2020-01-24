والدة الشهيد عمر القاضى: الرئيس أثنى على تربيتي للبطل

طالبت والدة الشهيد النقيب عمر القاضى زملاءه بالمرابطة حتى الشهادة للدفاع عن مصر وأمنها، مؤكدة أن مصر لا تنسى شهداءها الذين ضحوا بانفسهم من أجل تعيش البلاد آمنة من الإرهاب.وأعربت راندا محمود، والدة الشهيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دى إم سى" على فضائية "دى إم سى"، عن سعادتها بتكريم الرئيس لها، ضمن احتفالية تكريم شهداء الشرطة.وقالت والدة الشهيد: "الرئيس أثنى على تربيتى للبطل الشهيد وهو ما أسعدنى وتأكدت أن مصر لا تنسى أبنائها".وتابعت قائلة: "البطل الشهيد رجل متدين وله الكثير من أعمال الخير والتى لم أعرفها إلا بعد استشهاده".وكان الضابط الشهيد النقيب عمر القاضى لقى ربه ليلة عيد الفطر الماضي في هجوم إرهابي على كمين البطل 14 في مدينة العريش.