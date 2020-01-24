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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مكتبة مصر العامة تنظم أمسية شعرية تخليدًا لأمير الشعراء

الجمعة 24/يناير/2020 - 11:52 م
مكتبة مصر العامة
مكتبة مصر العامة
محمد علي مهدي
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نظمت مكتبة مصر العامة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، أمسية شعرية عن أمير الشعراء أحمد شوقي، وذلك بالتعاون مع مدرسة النوابغ بالمحافظة.

وحضر الأمسية الدكتور محسن عبد الوهاب مدير المكتبة، والشاعر مصطفي معاذ رائد مدرسة النوابغ، ومنصور عثمان مدير عام هيئة الآثار الأسبق، وإعلاميون ومذيعون بإذاعة الوادي الجديد، وأعضاء حزب مستقبل وطن، ومحبو الشعر من الكبار والأطفال الموهوبين من شعراء المستقبل.

وأكد الشاعر مصطفى معاذ أن الذين يظنون أن زمن الشعر قد ولى وأن العصر الحديث لا يقبل الشعر خاطئون ويختصرون الإنسان في مطالب جسده ويرون العالم بعين واحدة.

وأوضح أن هذه الأمسية لها أهمية كبيرة بالنسبة لمسيرة الشعر العربي عامة والمصري خاصة، حيث تؤكد الحاجة إلى الشعر ولغته السحرية التي نستعيد بها حريتنا وبراءتنا ونعرف أنفسنا ونعرف العالم.

وقدم مجموعة من الموهوبين أبياتًا وقصائد عن الراحل أحمد شوقي، كما تم تكريمهم بعد اختيارهم من أفضل الموهوبين لعام 2019.
مكتبة مصر العامة تنظم أمسية شعرية تخليدًا لأمير الشعراء
مكتبة مصر العامة تنظم أمسية شعرية تخليدًا لأمير الشعراء
مكتبة مصر العامة تنظم أمسية شعرية تخليدًا لأمير الشعراء
مكتبة مصر العامة تنظم أمسية شعرية تخليدًا لأمير الشعراء
مكتبة مصر العامة تنظم أمسية شعرية تخليدًا لأمير الشعراء
مكتبة مصر العامة تنظم أمسية شعرية تخليدًا لأمير الشعراء
مكتبة مصر العامة تنظم أمسية شعرية تخليدًا لأمير الشعراء
مكتبة مصر العامة تنظم أمسية شعرية تخليدًا لأمير الشعراء

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