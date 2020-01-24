رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 25 يناير 2020 الموافق 30 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بوينج تدرس خفضا آخر لإنتاج طائرات 787 دريملاينر بعد تباطؤ الطلب

الجمعة 24/يناير/2020 - 11:46 م
شركة بوينج
شركة بوينج
وكالات
طباعة
تدرس شركة بوينج الأمريكية العملاقة لصناعة الطائرات خفضا آخر لإنتاج طائرتها الضخمة 787 دريملاينر، حيث تتعرض الشركة لتباطؤ في الطلب، حسبما أفادت وكالة أنباء بلومبرج نقلا عن مصادر اليوم الجمعة.

وقالت المصادر إن المسؤولين التنفيذيين يدرسون ما إذا كان يتم تقليص الإنتاج الشهري بواقع طائرتين إلى عشر طائرات في الشهر عن الوتيرة المخفضة التي تم الإعلان عنها في أكتوبر الماضي.

وبينما لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن ذلك، قد يتم الإعلان عن انتاج جديد مقرر للطائرة ذات الممرين الأسبوع المقبل على أقرب تقدير عندما تعلن الشركة عن نتائجها المالية.

وتناضل بوينج في ظل تباطؤ المبيعات للطائرة عريضة البدن في سوق متخمة بالطرازات المستعملة.

ووفقا لبلومبرج، تكافح الشركة المصنعة للطائرات من أجل إقناع شركات الطيران لتسريع عمليات التسليم من أجل شغل منافذ الإنتاج الخاوية.

ومن شأن تباطؤ إنتاج طائرة دريملاينر المصنعة من ألياف الكربون ويبدأ سعرها المعلن عند حوالي 250 مليون دولار، أن يؤثر سلبا على مصدر مهم للسيولة النقدية بالنسبة لبوينج في وقت تحاول فيه التعافي من وقف استخدام طائرتها بوينج 737 ماكس على مستوى العالم بعد حادثين مأساويين.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 4 ساعات

حقيقة رقص وزيرة دفاع لبنان في مطعم ببيروت (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

البنتاجون تعلن إصابة 34 عسكريًا أمريكيا في الضربة الإيرانية

منذ حوالي 7 ساعات

إصابة وكيل نيابة في حريق باستراحة القضاة بسوهاج

منذ حوالي 4 ساعات

تسجيل أول إصابتين بفيروس «كورونا» في فرنسا

الصور

image description

هايدى ضحية «the voice kids» في ضيافة «الدستور»

image description

محافظ مطروح يستمع لمطالب أهالي قرية الزيات (صور)

image description

"أنت أقوى من المخدرات" ورشة للأطفال بمعرض القاهرة للكتاب

image description

صور ثاني أيام معرض الكتاب

image description

حفل تكريم تامر حسنى فى جريدة الأهرام

الأكثر قراءة

حقيقة رقص وزيرة دفاع لبنان في مطعم ببيروت (فيديو)

«ودّع أمه».. اللحظات الأخيرة في حياة محمد حسن خليفة (فيديو)

حسني مبارك يجري عملية جراحية.. و«علاء» يكشف حالته الصحية

وائل غنيم عن تلقيه تهديدات: لو اتقتلت تميم بن حمد المسؤول

إنفوجراف

image description

3 مؤسسات إخوانية مولتها واشنطن (إنفوجراف)

image description

بعد تدهور صحة خامنئي.. 4 مرشحين لخلافة مرشد إيران «إنفوجراف»

image description

10 معلومات عن محمد حسن خليفة فقيد معرض الكتاب (انفوجراف)

image description

إجراءات دعوى الطلاق للضرر (إنفوجراف)

أيام زمان

ليس كما هو شائع.. حقيقة جملة «مفيش فايدة» لسعد زغلول

حكاية قبلة مجهولة بين عمر الشريف وداليدا.. «استخدمت كل جاذبيتى عشان أبوسك»

ما لا تعرفه عن ماري منيب.. أشهرت إسلامها وهذا هو اسمها الحقيقي

أسرار جريدة الحمير.. أول صحيفة ساخرة تكتب ألفاظًا بذيئة فى مصر

نجم الساعة

تامر حسنى يضع رامى جمال فى ورطة.. والسبب أغنية «أنت لوحدك»

الصحة

5 زيوت لتعزيز نشاط الجسم

باحثون يكتشفون مكونا جديدا في الدم

«بشرة خير».. دراسة تكتشف مركبات لعلاج «السرطان» في عقاقير الكلاب

جل جديد يمنع تسوس الأسنان

منوعات

مجموعة إيلي صعب لربيع وصيف 2020.. رحلة فى القصور المكسيكية (صور)

نهر من النبيذ الأحمر في كاليفورنيا

الصين تطالب وكالات السفر بتعليق الجولات السياحية بسبب «كورونا»

الصحة العالمية: نتوقع ارتفاع حالات الإصابة بـ«كورونا»

مقالات الرأي
ماجد حبته
تركيا «إفريقية» فى دافوس!
بسنت حسن
الإلحاد والعلمانية والحجاب
مؤمن المحمدي
«الواقع» الواقع
د.كريمة الحفناوى
مكتبة إبيار الثقافية بمحافظة الغربية
المزيد

الثقافة

جاليري «بهلر» يعلن الأعمال الفائزة بمسابقة الشباب

سيرة «جو».. احتفال خاص بعيد ميلاد يوسف شاهين

اعترافات الست.. نص حوار لم يُنشر مع أم كلثوم: كان نفسي في أولاد

«شباكي بيطُل ع الأَجرام» ديوان شعر بالعامية لـ محمود بيومي