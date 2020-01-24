انطلاق المؤتمر الدولى الثامن لـ«التجميل» بجامعة أسوان.. (صور)

انطلقت، مساء اليوم الجمعة، فعاليات المؤتمر الطبى الدولى الثامن لجراحات التجميل تحت عنوان "الجديد فى جراحات الوجه والرأس"، والذى ينظمه قسم التجميل بكلية طب أسوان، بالتعاون مع قسم تجميل طب أسيوط والجمعية المصرية لجراحات التجميل، بحضور الدكتور أحمد غلاب محمد، رئيس الجامعة، حيث يعد هذا المؤتمر خطوة جديدة لتطوير قسم التجميل بالمستشفى الجامعي.وأكد الدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان، خلال كلمته، على أهمية استضافة جامعة أسوان لهذا المؤتمر، وذلك في إطار حرص الجامعة على إكساب شباب الأطباء الخبرات والعمل على مواكبة كل ما هو جديد في جراحات التجميل والحروق وهذا ما ينعكس مردوده على الخدمة الطبية التي تقدمها مستشفيات أسوان الجامعية.وأوضح الدكتور محمد زكي الدهشوري، عميد كلية الطب بجامعة أسوان، أن الكلية تسعى دائما إلى التطوير، وذلك من خلال إقامة المؤتمرات العلمية، ويقام هذا المؤتمر تحت إشراف جامعة أسوان والتي تحرص على رعاية وتبني النهوض العلمي والمجهود الطبي بالمحافظة على جميع المستويات.وتستمر فعاليات المؤتمر حتى ٢٦ يناير الجاري تحت عنوان "جراحات الوجه والرأس وما يتعلق بها" مع مناقشة الأساليب الحديثة في علاج التشوهات الخلقية والإصابات المتعددة والأورام، كما يناقش جراحات الجمال التي تعني بتنسيق الوجه وحقن المواد المالئة وتجميل الجفون والشفاة والوجنة.ويشارك بالمؤتمر أعضاء هيئة التدريس بجامعة أسوان وجامعة أسيوط كمشرفين عالميين ومنسقين، ويمثله الدكتور يوسف صالح رئيس المؤتمر، ورئيس قسم التجميل جامعة أسيوط، والدكتور أحمد قناوي موسى سكرتير المؤتمر والمنسق العلمي، وقائم بعمل رئيس قسم التجميل بجامعة أسوان، والدكتور محمود سيد والدكتور محمد العطيفي بقسم التجميل وأعضاء اللجنة المنظمة للمؤتمر.وتابع الدكتور أحمد قناوي موسى، رئيس قسم التجميل بالمستشفى الجامعي، أن المؤتمر يضم العديد من ورش العمل الطبية بحضور أبرز أساتذة التجميل بمصر وضيوف دوليين من الولايات المتحدة وبريطانيا، لعرض آخر أبحاثهم ومشاركتهم الخبرة للجميع.والجدير بالذكر أنه على هامش المؤتمر، كرم الدكتور فؤاد غريب رئيس الجمعية المصرية لجراحين التجميل، ونائب رئيس الجمعية، والدكتور يوسف صالح، رئيس المؤتمر، ورئيس قسم جراحة التجميل بطب أسيوط، كلًا من البروفسير فرانز ويلهلم إيطالي الجنسية، والدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، والدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية طب جامعة أسوان.