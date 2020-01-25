«بدناء ولكن ظرفاء».. دراسة: أصحاب الأوزان العالية «دمهم خفيف»

مشاهير بدناء تميزو بخفة الدم والوزن المرتفع

باحثون: تناول الطعام السبب فى «خفة دم» البدناء

الجانب الآخر من السمنة

«التخان دمهم خفيف».. من الأقاويل التى ترتبط بشكل كبير بأصحاب الأوزان الثقيلة، فغالبًا ما تجد الأشخاص البدناء مبتسمين ومرحين، كما أن أكثر المشاهير ذو «الدم الخفيف» من أصحاب الأوزان المرتفعة.دراسة: «البدناء ظرفاء» مقارنة بالأشخاص النحيفينوكشفت دراسة بريطانية حديثة، نشرها موقع صحيفة «ديلى ميل»، أكد عدد من العلماء من جامعة هارفارد أن الأشخاص البدناء يمتازون بخفة الظل وروح الداعبة، ودائمًا ما يصدرون النكات، بالإضافة الى أنهم أشخاص محبوبون للغاية.وأوضح القائمون على الدراسة، أن السبب فى ذلك يرجع إلى كونهم يكتسبون الأصدقاء بهذه الطريقة، اعتقادًا منهم بأن وزنهم قد يشكل عائقًا فى كسب الأصدقاء.وعلى الصعيد الفنى فنجد الكثير من المشاهير تميزو بروح الدعابة والفكاهة وأيضًا بالبدانة، لعل أشهرهم الفنان الراحل علاء ولى الدين، الذى لم يختلف على فكاهته اثنين، والراحل أيضا الفنان طلعت زكريا، والممثلة الشابة نجمة مسرح مصر «ويزو»، والكبير الفنان يحيى الفخرانى.كما يتميز النجم «شيكو» بخفة الدم والتى وصلت إلى حد التنمر على نفسه من أجل إسعاد الآخرين، بالإضافة إلى الفنانة شيماء سيف، والفنانة الراحلة مارى منيب والتى تميزت بدور «الحماة» الكوميدية.وفى دراسة نشرتها جامعة «ملقا» الإسبانية، أكد الباحثون، أن كثرة تناول الطعام، من الأسباب التى تزيد من هرمون «الستروجين» والمعروف بهرمون السعادة.وأكد الباحثون، أن خفة الدم ربما تنتج عن تناول بعض الأطعمة التي تزيد من هرمون السعادة في الدم، مثل الشوكولاتة، مما يجعلهم يطلقون النكات، حتى عن أنفسهم.وتعد السمنة من أكثر المشكلات التى تواجه الكثير فى العالم، فوفقًا لآخر الدراسات فالسمنة تؤثر على أكثر من 50% من سكان الكوكب.وتتسبب السمنة وفقًا لما ذكره موقع «ويب ميد» الطبي، فى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، ورفع خطر الإصابة بضغط الدم المرتفع.كما أكد الأطباء أن السمنة تزيد من درجة خطورة الإصابة بالسكتات الدماغية، وأمراض المرارة، وارتفاع مستوى الدهنيات الثلاثية ومستويات الكولسترول فى الدم.