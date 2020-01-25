رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 25 يناير 2020 الموافق 30 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

«بدناء ولكن ظرفاء».. دراسة: أصحاب الأوزان العالية «دمهم خفيف»

السبت 25/يناير/2020 - 01:22 ص
ويزو _شيكو _علاء
ويزو _شيكو _علاء ولي الدين
إسلام جمال
طباعة
«التخان دمهم خفيف».. من الأقاويل التى ترتبط بشكل كبير بأصحاب الأوزان الثقيلة، فغالبًا ما تجد الأشخاص البدناء مبتسمين ومرحين، كما أن أكثر المشاهير ذو «الدم الخفيف» من أصحاب الأوزان المرتفعة.

دراسة: «البدناء ظرفاء» مقارنة بالأشخاص النحيفين
وكشفت دراسة بريطانية حديثة، نشرها موقع صحيفة «ديلى ميل»، أكد عدد من العلماء من جامعة هارفارد أن الأشخاص البدناء يمتازون بخفة الظل وروح الداعبة، ودائمًا ما يصدرون النكات، بالإضافة الى أنهم أشخاص محبوبون للغاية.

وأوضح القائمون على الدراسة، أن السبب فى ذلك يرجع إلى كونهم يكتسبون الأصدقاء بهذه الطريقة، اعتقادًا منهم بأن وزنهم قد يشكل عائقًا فى كسب الأصدقاء.

مشاهير بدناء تميزو بخفة الدم والوزن المرتفع
وعلى الصعيد الفنى فنجد الكثير من المشاهير تميزو بروح الدعابة والفكاهة وأيضًا بالبدانة، لعل أشهرهم الفنان الراحل علاء ولى الدين، الذى لم يختلف على فكاهته اثنين، والراحل أيضا الفنان طلعت زكريا، والممثلة الشابة نجمة مسرح مصر «ويزو»، والكبير الفنان يحيى الفخرانى.

كما يتميز النجم «شيكو» بخفة الدم والتى وصلت إلى حد التنمر على نفسه من أجل إسعاد الآخرين، بالإضافة إلى الفنانة شيماء سيف، والفنانة الراحلة مارى منيب والتى تميزت بدور «الحماة» الكوميدية.

باحثون: تناول الطعام السبب فى «خفة دم» البدناء
وفى دراسة نشرتها جامعة «ملقا» الإسبانية، أكد الباحثون، أن كثرة تناول الطعام، من الأسباب التى تزيد من هرمون «الستروجين» والمعروف بهرمون السعادة.

وأكد الباحثون، أن خفة الدم ربما تنتج عن تناول بعض الأطعمة التي تزيد من هرمون السعادة في الدم، مثل الشوكولاتة، مما يجعلهم يطلقون النكات، حتى عن أنفسهم.

الجانب الآخر من السمنة
وتعد السمنة من أكثر المشكلات التى تواجه الكثير فى العالم، فوفقًا لآخر الدراسات فالسمنة تؤثر على أكثر من 50% من سكان الكوكب.

وتتسبب السمنة وفقًا لما ذكره موقع «ويب ميد» الطبي، فى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، ورفع خطر الإصابة بضغط الدم المرتفع.

كما أكد الأطباء أن السمنة تزيد من درجة خطورة الإصابة بالسكتات الدماغية، وأمراض المرارة، وارتفاع مستوى الدهنيات الثلاثية ومستويات الكولسترول فى الدم.
ويزو _ شيكو _ علاء
ويزو _ شيكو _ علاء ولي الدين

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نصف لتر لبن يوميًا يقى الأطفال البدناء من أمراض السكر

دراسة تنصح الحوامل بتناول الخضروات لحماية أطفالهن من الضغط

أطباء يؤكدون: لايوجد شخص سمين وبصحة جيده

دراسة: عدم انتظام ضغط الدم يشير لارتفاع مستويات الرصاص في العظام

موضوعات متعلقة

منذ ساعتين و 48 دقيقة

ارتفاع ضحايا زلزال تركيا لـ14 قتيلا و270 مصابًا

منذ حوالي 6 ساعات

البنتاجون تعلن إصابة 34 عسكريًا أمريكيا في الضربة الإيرانية

منذ حوالي 7 ساعات

«ودّع أمه».. اللحظات الأخيرة في حياة محمد حسن خليفة (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

رئيس زامبيا يشيد بدور السيسى البارز على مستوى أفريقيا

الصور

image description

هايدى ضحية «the voice kids» في ضيافة «الدستور»

image description

محافظ مطروح يستمع لمطالب أهالي قرية الزيات (صور)

image description

"أنت أقوى من المخدرات" ورشة للأطفال بمعرض القاهرة للكتاب

image description

صور ثاني أيام معرض الكتاب

image description

حفل تكريم تامر حسنى فى جريدة الأهرام

الأكثر قراءة

حقيقة رقص وزيرة دفاع لبنان في مطعم ببيروت (فيديو)

«ودّع أمه».. اللحظات الأخيرة في حياة محمد حسن خليفة (فيديو)

حسني مبارك يجري عملية جراحية.. و«علاء» يكشف حالته الصحية

وائل غنيم عن تلقيه تهديدات: لو اتقتلت تميم بن حمد المسؤول

إنفوجراف

image description

3 مؤسسات إخوانية مولتها واشنطن (إنفوجراف)

image description

بعد تدهور صحة خامنئي.. 4 مرشحين لخلافة مرشد إيران «إنفوجراف»

image description

10 معلومات عن محمد حسن خليفة فقيد معرض الكتاب (انفوجراف)

image description

إجراءات دعوى الطلاق للضرر (إنفوجراف)

أيام زمان

ليس كما هو شائع.. حقيقة جملة «مفيش فايدة» لسعد زغلول

حكاية قبلة مجهولة بين عمر الشريف وداليدا.. «استخدمت كل جاذبيتى عشان أبوسك»

ما لا تعرفه عن ماري منيب.. أشهرت إسلامها وهذا هو اسمها الحقيقي

أسرار جريدة الحمير.. أول صحيفة ساخرة تكتب ألفاظًا بذيئة فى مصر

نجم الساعة

تامر حسنى يضع رامى جمال فى ورطة.. والسبب أغنية «أنت لوحدك»

الصحة

5 زيوت لتعزيز نشاط الجسم

باحثون يكتشفون مكونا جديدا في الدم

«بشرة خير».. دراسة تكتشف مركبات لعلاج «السرطان» في عقاقير الكلاب

جل جديد يمنع تسوس الأسنان

منوعات

مجموعة إيلي صعب لربيع وصيف 2020.. رحلة فى القصور المكسيكية (صور)

نهر من النبيذ الأحمر في كاليفورنيا

الصين تطالب وكالات السفر بتعليق الجولات السياحية بسبب «كورونا»

الصحة العالمية: نتوقع ارتفاع حالات الإصابة بـ«كورونا»

مقالات الرأي
ماجد حبته
تركيا «إفريقية» فى دافوس!
بسنت حسن
الإلحاد والعلمانية والحجاب
مؤمن المحمدي
«الواقع» الواقع
د.كريمة الحفناوى
مكتبة إبيار الثقافية بمحافظة الغربية
المزيد

الثقافة

جاليري «بهلر» يعلن الأعمال الفائزة بمسابقة الشباب

سيرة «جو».. احتفال خاص بعيد ميلاد يوسف شاهين

اعترافات الست.. نص حوار لم يُنشر مع أم كلثوم: كان نفسي في أولاد

«شباكي بيطُل ع الأَجرام» ديوان شعر بالعامية لـ محمود بيومي