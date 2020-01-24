حاتم باشات: القارة الأفريقية بها العديد من الخيرات

قال اللواء حاتم باشات، عضو مجلس النواب، إن القارة الأفريقية بها العديد من الخيرات، ويجب على الشباب استغلالها، منوها بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي يساهم ويدعم الجانب الاقتصادي، وتغيرت حينها نظرة الغرب والولايات المتحدة الأمريكية.وتابع "باشات"، خلال ندوة "أفريقيا في المحافل الدولية" المقامة في قاعة شباب أفريقيا، أن مصر مستهدفة لموقعها الاستراتيجي، وبها العديد من الخيرات، ولديها العديد من الموارد كالغاز والذهب والصمغ العربي، مشيرا إلى أنه قام بالعمل في العديد من الدول الافريقية مستشارًا سياسيًا.وأوضح عضو مجلس النواب، أن مصر ستظل مستهدفة، ولكي نحقق حلم أفريقيا لابد أن يكون لدينا علاقات استراتيجية قوية مع الدول والبلدان الأخرى.