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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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توك شو

تكشفها أسرته..

تفاصيل جديدة عن سبب وفاة الكاتب محمد حسن خليفة

السبت 25/يناير/2020 - 07:59 ص
محمد حسن خليفة
محمد حسن خليفة
أحلام عبدالرحمن
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كشف الدكتور عماد خليفة، عم الكاتب الراحل محمد حسن خليفة، تفاصيل جديدة عن وفاة الكاتب الشاب، في معرض القاهرة الدولي للكتاب قبل حضور حفل توقيع مجموعته القصصية الأولى.

وقال "خليفة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إن محمد تعرض قبل عام لضيق في التنفس وشحوب في الوجه، وبعد خضوعه للفحوصات، تبين أنه يعاني من ضعف في عضلة القلب، ولا يحب الوجود في أماكن مغلقة أو مزدحمة، لأنه يحتاج للأكسجين بكميات كبيرة.

وأضاف: "عندما ذهب إلى المعرض شعر بضيق تنفس بسبب الازدحام والإقبال على المعرض، ولأن الموجودين لا يعرفون حالته المرضية، وكطبيعة أي حادث الناس لا تعطي فرصة للمصاب للتنفس، كان يحتاج للخروج إلى مكان والاستلقاء على الظهر، واستنشاق هواء نظيف".

وعن اتسامه بحب العزلة، قال عم الكاتب الراحل محمد حسن خليفة، إن أفكاره وسماته وكل ما يشعر به يحب إسقاطه على الورق بصورة أو كتابة أو قصة قصيرة، ورغم صغر سنه عمل 35 قصة، ومؤلفات كتب.

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