«صوت الشعب»: احتفالية «وطن واحد» مبايعة جديدة للسيسى

أكد المستشار أحمد حسين البراوي، رئيس حزب "صوت الشعب أن المصريين قدموا ملحمة وطنية رائعة جسدت أسمى معاني الانتماء والولاء لمصر وسطروا تاريخ جديد من الوطنية الخالصة والمخلصة للبلاد ورسموا لوحة فنية بقلوبهم كشفت عن عشقعم لتراب بلدهم، حيث أبهروا العالم وأصبحنا حديث الدنيا كلها بعد أن اصطف الشعب المصري بمختلف طوائفه وانتماءاته بالملايين في ستاد القاهرة على قلب رجل واحد حاملين الأعلام المصرية التي رفرفت في سماء القاهرة ووسط الأغاني الوطنية التي ألهبت حماس الحضور لدعم ومساندة الدولة المصرية والجيش والشرطة في هذه اللحظات الفارقة من عمر الوطن.وأضاف "البراوي"، أن التاريخ الحديث سوف يسجل في أنصع صفحاته بياضا هذه المشاهد التاريخية التي تبعث برسائل هامة داخليا وخارجيا، فهذه الاحتفالية في حب مصر تحت شعار "شعب واحد.. وطن واحد" هي مبايعة جديدة للرئيس السيسي وتفويض من الشعب لقائدة في مواجهة كافة التحديات الجسيمة التي تواجه البلاد، وتؤكد على أن المصريين يقفون صفا واحدا خلف القيادة السياسية الحكيمة والرشيدة للرئيس السيسي قائد مسيرة البناء والتنمية لاستكمال المشروعات العملاقة والإنجازات الكبيرة التي لم تحدث منذ 100سنة.و أشار رئيس الحزب إلى أن هذه الاحتفالية تبعث برسالة شديدة اللهجة إلى كل من تسول له نفسه مجرد التفكير والعبث بمقدرات الوطن وسلامة أراضيه.وتابع: "ومن أرض الكنانة ومهد الحضارات والثقافات أقول لشعب مصر العظيم أنتم الأبطال الحقيقين لمعركة البناء والتنمية، تحملتم الصعاب من أجل الحفاظ على مصر قوية متماسكة مترابطة إلى يوم الدين فنحن يد واحدة في وطن واحد بيننا أحلام وآمال واحدة، وحقا تحيا مصر بكل مصري شريف مهموم بقضايا الوطن والمواطن".