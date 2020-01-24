رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 25 يناير 2020 الموافق 30 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«صوت الشعب»: احتفالية «وطن واحد» مبايعة جديدة للسيسى

الجمعة 24/يناير/2020 - 11:19 م
المستشار أحمد حسين
المستشار أحمد حسين البراوي
إسلام نصير
طباعة
أكد المستشار أحمد حسين البراوي، رئيس حزب "صوت الشعب أن المصريين قدموا ملحمة وطنية رائعة جسدت أسمى معاني الانتماء والولاء لمصر وسطروا تاريخ جديد من الوطنية الخالصة والمخلصة للبلاد ورسموا لوحة فنية بقلوبهم كشفت عن عشقعم لتراب بلدهم، حيث أبهروا العالم وأصبحنا حديث الدنيا كلها بعد أن اصطف الشعب المصري بمختلف طوائفه وانتماءاته بالملايين في ستاد القاهرة على قلب رجل واحد حاملين الأعلام المصرية التي رفرفت في سماء القاهرة ووسط الأغاني الوطنية التي ألهبت حماس الحضور لدعم ومساندة الدولة المصرية والجيش والشرطة في هذه اللحظات الفارقة من عمر الوطن.

وأضاف "البراوي"، أن التاريخ الحديث سوف يسجل في أنصع صفحاته بياضا هذه المشاهد التاريخية التي تبعث برسائل هامة داخليا وخارجيا، فهذه الاحتفالية في حب مصر تحت شعار "شعب واحد.. وطن واحد" هي مبايعة جديدة للرئيس السيسي وتفويض من الشعب لقائدة في مواجهة كافة التحديات الجسيمة التي تواجه البلاد، وتؤكد على أن المصريين يقفون صفا واحدا خلف القيادة السياسية الحكيمة والرشيدة للرئيس السيسي قائد مسيرة البناء والتنمية لاستكمال المشروعات العملاقة والإنجازات الكبيرة التي لم تحدث منذ 100سنة.

و أشار رئيس الحزب إلى أن هذه الاحتفالية تبعث برسالة شديدة اللهجة إلى كل من تسول له نفسه مجرد التفكير والعبث بمقدرات الوطن وسلامة أراضيه.

وتابع: "ومن أرض الكنانة ومهد الحضارات والثقافات أقول لشعب مصر العظيم أنتم الأبطال الحقيقين لمعركة البناء والتنمية، تحملتم الصعاب من أجل الحفاظ على مصر قوية متماسكة مترابطة إلى يوم الدين فنحن يد واحدة في وطن واحد بيننا أحلام وآمال واحدة، وحقا تحيا مصر بكل مصري شريف مهموم بقضايا الوطن والمواطن".

موضوعات متعلقة

منذ ساعة و نصف

وائل غنيم عن تلقيه تهديدات: لو اتقتلت تميم بن حمد المسؤول

منذ حوالي 14 ساعة

دمج 11 شركة حكومية في 5 كيانات عملاقة نهاية مايو (خاص)

منذ حوالي 22 ساعة

تدهور الحالة الصحية للفنانة الكبيرة نادية لطفى

منذ حوالي 7 ساعات

إصابة وكيل نيابة في حريق باستراحة القضاة بسوهاج

الصور

image description

هايدى ضحية «the voice kids» في ضيافة «الدستور»

image description

محافظ مطروح يستمع لمطالب أهالي قرية الزيات (صور)

image description

"أنت أقوى من المخدرات" ورشة للأطفال بمعرض القاهرة للكتاب

image description

صور ثاني أيام معرض الكتاب

image description

حفل تكريم تامر حسنى فى جريدة الأهرام

الأكثر قراءة

حقيقة رقص وزيرة دفاع لبنان في مطعم ببيروت (فيديو)

«ودّع أمه».. اللحظات الأخيرة في حياة محمد حسن خليفة (فيديو)

حسني مبارك يجري عملية جراحية.. و«علاء» يكشف حالته الصحية

وائل غنيم عن تلقيه تهديدات: لو اتقتلت تميم بن حمد المسؤول

إنفوجراف

image description

3 مؤسسات إخوانية مولتها واشنطن (إنفوجراف)

image description

بعد تدهور صحة خامنئي.. 4 مرشحين لخلافة مرشد إيران «إنفوجراف»

image description

10 معلومات عن محمد حسن خليفة فقيد معرض الكتاب (انفوجراف)

image description

إجراءات دعوى الطلاق للضرر (إنفوجراف)

أيام زمان

ليس كما هو شائع.. حقيقة جملة «مفيش فايدة» لسعد زغلول

حكاية قبلة مجهولة بين عمر الشريف وداليدا.. «استخدمت كل جاذبيتى عشان أبوسك»

ما لا تعرفه عن ماري منيب.. أشهرت إسلامها وهذا هو اسمها الحقيقي

أسرار جريدة الحمير.. أول صحيفة ساخرة تكتب ألفاظًا بذيئة فى مصر

نجم الساعة

تامر حسنى يضع رامى جمال فى ورطة.. والسبب أغنية «أنت لوحدك»

الصحة

5 زيوت لتعزيز نشاط الجسم

باحثون يكتشفون مكونا جديدا في الدم

«بشرة خير».. دراسة تكتشف مركبات لعلاج «السرطان» في عقاقير الكلاب

جل جديد يمنع تسوس الأسنان

منوعات

مجموعة إيلي صعب لربيع وصيف 2020.. رحلة فى القصور المكسيكية (صور)

نهر من النبيذ الأحمر في كاليفورنيا

الصين تطالب وكالات السفر بتعليق الجولات السياحية بسبب «كورونا»

الصحة العالمية: نتوقع ارتفاع حالات الإصابة بـ«كورونا»

مقالات الرأي
ماجد حبته
تركيا «إفريقية» فى دافوس!
بسنت حسن
الإلحاد والعلمانية والحجاب
مؤمن المحمدي
«الواقع» الواقع
د.كريمة الحفناوى
مكتبة إبيار الثقافية بمحافظة الغربية
المزيد

الثقافة

جاليري «بهلر» يعلن الأعمال الفائزة بمسابقة الشباب

سيرة «جو».. احتفال خاص بعيد ميلاد يوسف شاهين

اعترافات الست.. نص حوار لم يُنشر مع أم كلثوم: كان نفسي في أولاد

«شباكي بيطُل ع الأَجرام» ديوان شعر بالعامية لـ محمود بيومي