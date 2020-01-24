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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

الجيش السوداني يؤكد عودة الأحوال إلى طبيعتها في آبيي

الجمعة 24/يناير/2020 - 11:17 م
جريدة الدستور
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أكدت القوات المسلحة السودانية، عودة الأحوال إلى طبيعتها في آبيي الحدودية بين السودان وجنوب السودان، والتي كانت شهدت أعمال عنف أسقطت قتلى وجرحى.

وقال العميد الركن عامر محمد الحسن، الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية، في بيان مساء اليوم الجمعة، "نؤكد عدم صحة ما نشر في وسائل التواصل الإجتماعي من أنباء عن احتلال قوة دفاع شعبي جنوب السودان لمدينة آبيى"، موضحا أن الأحوال بمدينة آبيى عادت إلى طبيعتها، وتمت تسوية المشكلة عبر لجان التعايش السلمي لمنطقة آبيي.

وأوضح أن وزيري الدفاع في السودان الفريق أول ركن جمال الدين عمر، وجنوب السودان كوال جوك، التقيا في جوبا واتفقا على خارطة لحل المشكلة القائمة بين الأطراف بالمربع.

ودعا الناطق باسم القوات المسلحة السودانية، إلى عدم الالتفات للشائعات، مشددا على أن الأوضاع تحت سيطرة القيادة فى الدولتين.

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