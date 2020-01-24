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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

احتفال فريق عمل مسلسل «بيضة ذهب» بانتهاء التصوير.. (صور)

الجمعة 24/يناير/2020 - 11:16 م
فريق عمل مسلسل «بيضة
فريق عمل مسلسل «بيضة ذهب»
منار إبراهيم
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احتفل فريق عمل مسلسل «بيضة ذهب» بانتهاء تصوير العمل بالكامل، والمقرر عرضه خلال أيام عبر منصة إلكترونية جديدة ستنطلق بعرض المسلسل خلال أيام، وهي لإنتاج المحتوى الترفيهي والدرامي والبرامجي «core».

المسلسل من بطولة إسلام إبرهيم، هنادى مهنى، محمد جمعة، صلاح عبدالله، سليمان عيد، نانسي صلاح، سامي مغاورى، أحمد البسة وعدد آخر من الفنانين، والعمل فكرة إسلام إبراهيم وإشراف على الكتابة أمين جمال، وتأليف محمد أبوالسعد، ووليد أبوالمجد، وإبراهيم ربيع.

وفي سياق متصل، منصة «CORE» لديها خطة بشأن المحتوى المقرر عرضه، فالأمر لم يقتصر على عرض مسلسلات فقط إنما ستشمل الخطة على إطلاق برامج عدة من بينها برامج رياضية وطبية وغيرها.

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