«بنها» ضمن أعلى 10 جامعات مصرية وفقًا لـ«جوجل سكولار»

أعلن الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، تحقيق الجامعة مركزًا متقدمًا على مستوى الجامعات المصرية، وفق إعلان تصنيف ويبوميتركس لنشاط جوجل سكولار لأعلى استشهادات Google Scholar Citation إصدار يناير 2020 (9.1)، حيث احتلت الجامعة المركز 1،295 عالميا بتقدم 242 مركزًا عن الإصدار السابق يوليو 2019، وأصبحت ضمن أعلى عشر جامعات على مستوى مصر، بواقع الترتيب التاسع على الجامعات والمراكز البحثية المشاركة بالتصنيف وعددها 34 في مصر.وأشار رئيس جامعة بنها إلى أن التقدم في هذا التصنيف يأتي نتيجة استمرار دعم الجامعة لقدرات شباب الباحثين، وإطلاق برامج دعم البحث العلمي مرتين سنويًا؛ لتشجيعهم ولتحسين جودة مخرجات البحث العلمي.وأوضح الدكتور ناصر الجيزاوي، المشرف على العلاقات الثقافية والتعاون الدولي ومشروعات التطوير بقطاع الدراسات العليا، بأنه قد وصل إجمالي عدد الاستشهادات إلى 64،168 خلال هذا الإصدار مقابل 53،893 في الإصدار السابق.ولفت إلى أن الجامعة تولى اهتماما خاصا لتحسين جودة مخرجات البحث العلمي، من خلال برامج دعم البحث العلمي التي تطلقها لهيئة التدريس وشباب الباحثين والتى تلعب دورا كبيرا في تنمية قدراتهم، والحفاظ على مكانتها ورفع المستوى الحالي والوصول إلى ترتيب أفضل مما نجحت الجامعة في تحقيقه سابقًا، وتؤثر في التصنيفات العالمية للجامعة.بدوره، أوضح الدكتور طارق الششتاوي، المدير التنفيذي للمعلومات، أنه يتم التقييم وفق أعلى 110 باحثين على الباحث العلمي Google scholar، بعد أن كان يقييم أعلى 100 باحث في الإصدارات السابقة، حيث يوضح عدد الاستشهادات المرجعية "Citations" الخاصة بالإنتاج العلمي لأعضاء هيئة التدريس، مع استبعاد أعلى 10 أعضاء من هيئة تدريس لتكون النتائج صادقة، كما هو موضح على موقع ويبوميتركس.وأشار الدكتور شادي المشد، مدير البوابة الإلكترونية بجامعة بنها، إلى أن كل أعضاء هيئة التدريس مسجلون بها لإنشاء حساب ورفع أبحاثهم على الباحث العلمي Google Scholar، لما له من تأثير فعال في التصنيفات العالمية للجامعة، مع إضافة البريد الإلكتروني الجامعي للحساب لما له من أهمية في هذا التصنيف، وأضاف أنه يمكن الإطلاع على حسابات الجامعة على الباحث العلمي جوجل أسكولار.