إصابة 5 في حادث تصادم ببنها

أصيب 5 أشخاص بقرية ميت راضى في بنها، إثر حادث تصادم دراجة نارية مع أخرى وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم بقرية ميت راضى التابعة لمدينة بنها.انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وتم الدفع بسيارات الإسعاف ونقل المصابين إلى مستشفى بنها الجامعى، وتبين من المعاينة وقوع حادث تصادم بين دراجة نارية مع أخرى أسفر عن إصابة 5 أشخاص.تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.