إصابة 12 جراء انفجار قنبلة يدوية في كولومبيا (فيديو)

أصيب 12 شخصا بجروح، مختلفة في انفجار قنبلة يدوية داخل حانة في بلدة كاوكاسيا، في شمال كولومبيا.وقالت صحيفة "El Tiempo"، إن شخصا مجهول الهوية، ألقى قنبلة مساء يوم الجمعة، لافتة إلى أن هناك اثنين من المصابين حالتهما خطيرة.وتعتبر السلطات المحلية، أن سبب الحادث، يكمن في تصفية حسابات بين العصابات الإجرامية في المنطقة.