ارتفاع ضحايا زلزال تركيا لـ14 قتيلا و270 مصابًا

قال محافظا إيلازيج وملاطيا في تركيا، اليوم الجمعة، إن عدد قتلى الزلزال الذي ضرب شرق تركيا، وصل إلى 14 شخصا، بينما أصيب 270.وكان وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، أعلن في وقت سابق، اليوم الجمعة، أن 4 أشخاص قتلوا وانهيار 100 مبنى جزئيا جراء الزلزال الذي ضرب شرق البلاد مساء اليوم الجمعة.وضرب زلزال بقوة 6.8 شرقي تركيا وعدة مناطق في سوريا.وقال مركز لرصد الزلازل الأورومتوسطي، الجمعة، إن زلزالا شدته 6.9 درجة ضرب شرق تركيا على عمق عشرة كيلومترات.وشعر الناس في عدة مناطق سورية بالزلزال، لكن لم يتم تسجيل حدوث أي خسائر بشرية أو في الممتلكات حتى هذه اللحظة، لكن المشاهد التي وصلت من تركيا تظهر قوة الزلزال وشدته.