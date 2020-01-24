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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصدر يعلن البراءة من كل سياسى يحاول تأخير تشكيل الحكومة

الجمعة 24/يناير/2020 - 10:47 م
جريدة الدستور
وكالات
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أعلن الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، مساء اليوم الجمعة، "البراءة" من كل سياسي يحاول تأخير تشكيل الحكومة الجديدة.

وقال الصدر في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "أعلن براءتي من كل سياسي يحاول تأخير عجلة التقدم بتشكيل حكومة قوية مستقلة ذات سيادة ووطنية ونزاهة وكفاءة، تبعد عن الاحتلال والتدخلات الخارجية".

وأوضح أن السياسيين "هم طلاب سلطة ومال، وما أنا إلا عاشق للوطن وشعبه ولا أهوى السلطة ولا أطلب المال".

ولا يزال الفرقاء السياسيون في العراق عاجزين عن إيجاد بديل لتشكيل حكومة عراقية مؤقتة تدير البلاد مؤقتا لمدة تصل إلى 9 أشهر تتولى التمهيد لإجراء انتخابات عامة مبكرة للبلاد للمرحلة المقبلة.

ويشهد العراق احتجاجات غير مسبوقة منذ مطلع أكتوبر 2019، تخللتها أعمال عنف أوقعت قتلى ومصابين.

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