بومبيو يتوجه إلى لندن الأسبوع المقبل قبل إتمام بريكست

قالت الخارجية الأمريكية، إن الوزير مايك بومبيو، سيتوجه إلى لندن الأسبوع المقبل لإجراء محادثات رفيعة المستوى قبيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، مشيرة إلى أنه سيقوم بزيارة بعد ذلك إلى أوكرانيا ودول آسيا الوسطى.ويعتزم بومبيو لقاء رئيس الوزراء بوريس جونسون ووزير الخارجية دومينيك راب يوم 29 يناير "من أجل التأكيد من جديد على العلاقة الخاصة" وبحث اتفاق تجاري بين البلدين، بمجرد أن تخرج بريطانيا رسميًا من التكتل.ويعتزم بومبيو زيارة كييف في اليوم التالي للقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وسياسيين بارزين آخرين.وأصبح زيلينسكي جزءًا من السياسة الأمريكية الداخلية، بعدما باتت محادثاته مع الرئيس دونالد ترامب مركز اهتمام محاكمة عزل جارية للرئيس الأمريكي.وبعد ذلك، سيخطو أكبر مسئول دبلوماسي أمريكي خطوة أخرى بالمنطقة الخارجية القريبة لروسيا، بزيارة كل من بيلاروس وكازاخستان وأوزبكستان.وقالت الخارجية الأمريكية إن بومبيو "سوف يشدد على دعم الولايات المتحدة لتحقيق اتصال أفضل ومزيد من الرفاهية والأمان لآسيا الوسطى، بما ينسجم مع الاستراتيجية الجديدة للولايات المتحدة لآسيا الوسطى".