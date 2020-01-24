رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 25 يناير 2020 الموافق 30 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجيش السورى يدشن محورًا جديدًا لعملياته شرق إدلب

الجمعة 24/يناير/2020 - 10:31 م
جريدة الدستور
عبير سليم
طباعة
دشن الجيش العربي السوري، مساء اليوم الجمعة، محورا جديدا، لعملياته شرق إدلب، وذلك بعدما انتزع بلدة "كرسيان" من مسلحي "أجناد القوقاز".

ويأتي ذلك تزامنا مع تقدم الجيش العربي السوري على محور مدينة "معرة النعمان" جنوب شرق إدلب.

وقالت مصادر صحفية، إن وحدات من الجيش السوري بدأت تقدما مفاجئا عبر المحور الشرقي لمحافظة إدلب، لتسيطر بذلك على بلدة "كرسيان" عقب اشتباكات عنيفة مع المجموعات المسلحة في المنطقة، وذلك على التوازي مع استمرار تقدم وحدات الاقتحام عبر المحور الشرقي لمدينة معرة النعمان جنوب شرق المحافظة، والذي أسفر عن سيطرتها على بلدة (الدير الشرقي) مساء اليوم.

هذا، وتعد الجبهات الشرقية لريف إدلب، منطقة نفوذ خالصة لمسلحي أجناد القوقاز، وخلال الآونة الأخيرة تم تدعيمها بمئات المقاتلين المنتمين لتنظيمات أجنبية ناشطة شمال غرب سوريا.

وأكد مصدر ميداني أن وحدات من الجيش السوري قامت بتأمين كامل لبلدتي (أبو جريف) و(كرسيان) بريف إدلب الشرقي، بعد اشتباكات عنيفة مع المجموعات الإرهابية المسلحة.

وأكد المصدر أنه تم تدمير عدة آليات عسكرية ومصفحات تركية كانت بحوزة المجموعات المسلحة على محاور الاشتباك.

موضوعات متعلقة

منذ ساعتين و 22 دقيقة

حقيقة رقص وزيرة دفاع لبنان في مطعم ببيروت (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

إصابة وكيل نيابة في حريق باستراحة القضاة بسوهاج

منذ ساعة و 20 دقيقة

ارتفاع ضحايا زلزال تركيا لـ14 قتيلا و270 مصابًا

منذ حوالي 6 ساعات

«زوجا السرطان»: «مش لاقيين تمن لبن طفلنا الرضيع»

الصور

image description

هايدى ضحية «the voice kids» في ضيافة «الدستور»

image description

محافظ مطروح يستمع لمطالب أهالي قرية الزيات (صور)

image description

"أنت أقوى من المخدرات" ورشة للأطفال بمعرض القاهرة للكتاب

image description

صور ثاني أيام معرض الكتاب

image description

حفل تكريم تامر حسنى فى جريدة الأهرام

الأكثر قراءة

«ودّع أمه».. اللحظات الأخيرة في حياة محمد حسن خليفة (فيديو)

حقيقة رقص وزيرة دفاع لبنان في مطعم ببيروت (فيديو)

حسني مبارك يجري عملية جراحية.. و«علاء» يكشف حالته الصحية

ارتفاع ضحايا زلزال تركيا لـ14 قتيلا و270 مصابًا

إنفوجراف

image description

3 مؤسسات إخوانية مولتها واشنطن (إنفوجراف)

image description

بعد تدهور صحة خامنئي.. 4 مرشحين لخلافة مرشد إيران «إنفوجراف»

image description

10 معلومات عن محمد حسن خليفة فقيد معرض الكتاب (انفوجراف)

image description

إجراءات دعوى الطلاق للضرر (إنفوجراف)

أيام زمان

حكاية قبلة مجهولة بين عمر الشريف وداليدا.. «استخدمت كل جاذبيتى عشان أبوسك»

ما لا تعرفه عن ماري منيب.. أشهرت إسلامها وهذا هو اسمها الحقيقي

أسرار جريدة الحمير.. أول صحيفة ساخرة تكتب ألفاظًا بذيئة فى مصر

هؤلاء الفنانون لعبوا دور القواد في السينما المصرية.. «حمدي أحمد أبرزهم»

نجم الساعة

تامر حسنى يضع رامى جمال فى ورطة.. والسبب أغنية «أنت لوحدك»

الصحة

5 زيوت لتعزيز نشاط الجسم

باحثون يكتشفون مكونا جديدا في الدم

«بشرة خير».. دراسة تكتشف مركبات لعلاج «السرطان» في عقاقير الكلاب

جل جديد يمنع تسوس الأسنان

منوعات

مجموعة إيلي صعب لربيع وصيف 2020.. رحلة فى القصور المكسيكية (صور)

نهر من النبيذ الأحمر في كاليفورنيا

الصين تطالب وكالات السفر بتعليق الجولات السياحية بسبب «كورونا»

الصحة العالمية: نتوقع ارتفاع حالات الإصابة بـ«كورونا»

مقالات الرأي
ماجد حبته
تركيا «إفريقية» فى دافوس!
بسنت حسن
الإلحاد والعلمانية والحجاب
مؤمن المحمدي
«الواقع» الواقع
د.كريمة الحفناوى
مكتبة إبيار الثقافية بمحافظة الغربية
المزيد

الثقافة

سيرة «جو».. احتفال خاص بعيد ميلاد يوسف شاهين

اعترافات الست.. نص حوار لم يُنشر مع أم كلثوم: كان نفسي في أولاد

«شباكي بيطُل ع الأَجرام» ديوان شعر بالعامية لـ محمود بيومي

حفل تأبين لـ محمد خليفة بمعرض الكتاب وطبع أعماله.. قريبًا