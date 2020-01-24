الجيش السورى يدشن محورًا جديدًا لعملياته شرق إدلب

دشن الجيش العربي السوري، مساء اليوم الجمعة، محورا جديدا، لعملياته شرق إدلب، وذلك بعدما انتزع بلدة "كرسيان" من مسلحي "أجناد القوقاز".ويأتي ذلك تزامنا مع تقدم الجيش العربي السوري على محور مدينة "معرة النعمان" جنوب شرق إدلب.وقالت مصادر صحفية، إن وحدات من الجيش السوري بدأت تقدما مفاجئا عبر المحور الشرقي لمحافظة إدلب، لتسيطر بذلك على بلدة "كرسيان" عقب اشتباكات عنيفة مع المجموعات المسلحة في المنطقة، وذلك على التوازي مع استمرار تقدم وحدات الاقتحام عبر المحور الشرقي لمدينة معرة النعمان جنوب شرق المحافظة، والذي أسفر عن سيطرتها على بلدة (الدير الشرقي) مساء اليوم.هذا، وتعد الجبهات الشرقية لريف إدلب، منطقة نفوذ خالصة لمسلحي أجناد القوقاز، وخلال الآونة الأخيرة تم تدعيمها بمئات المقاتلين المنتمين لتنظيمات أجنبية ناشطة شمال غرب سوريا.وأكد مصدر ميداني أن وحدات من الجيش السوري قامت بتأمين كامل لبلدتي (أبو جريف) و(كرسيان) بريف إدلب الشرقي، بعد اشتباكات عنيفة مع المجموعات الإرهابية المسلحة.وأكد المصدر أنه تم تدمير عدة آليات عسكرية ومصفحات تركية كانت بحوزة المجموعات المسلحة على محاور الاشتباك.