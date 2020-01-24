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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

اتفاق مبدئي بين حكومة السودان ومتمردي «كردفان» و«النيل الأزرق»

الجمعة 24/يناير/2020 - 10:30 م
جريدة الدستور
عبير سليم
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وقع وفدا الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان -قطاع شمال، اليوم الجمعة، اتفاقا أوليا حول ترتيبات سياسية وأمنية، تمهيدا لعقد اتفاق مصالحة عبر محادثات مستمرة بين الجانبين، حسبما أوردت "رويترز".

وجرى توقيع الاتفاق بين الوفدين في عاصمة جنوب السودان جوبا، خلال احتفال ترأسه رئيس هذا البلد سلفا كير.

ويمنح الاتفاق ولايتين سودانيتين تسيطر عليهما الحركة، هما كردفان والنيل الأزرق، وضعا قانونيا خاصا.

وأوضح نائب رئيس "الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال"، ياسر سعيد عرمان، أن بنود الاتفاق تسمح لكل من جنوب كردفان والنيل الأزرق بسن قوانينهما. كما أن الاتفاق يهدف أيضا إلى حل النزاعات المستمرة منذ وقت طويل حول الموارد مثل الأراضي.

وأضاف أن من أهداف الاتفاق دمج جميع المليشيات المختلفة والقوات الحكومية التي تخوض الصراعات المتعددة في السودان في جيش واحد.

وأعرب عرمان عن قناعته بأن تتمكن الحركة من التوصل إلى اتفاق كامل مع الخرطوم بعد توقيع الطرفين على الاتفاق الأولي، وأشار إلى أن حركته ستصبح جزءا من النظام الجديد في الخرطوم.

من جهته، أكد نائب رئيس المجلس الحاكم في السودان ورئيس وفد الحكومة في محادثات جوبا، محمد حمدان دقلو، التزام المجلس بعملية السلام، لافتا إلى أن حكومته مستعدة أكثر من أي وقت مضى للتوصل إلى تسوية سلمية في السودان.

وفي أكتوبر الماضي، استأنف مجلس السيادة الانتقالي الحاكم في السودان محادثات السلام مع حركات التمرد الناشطة في البلاد، بهدف إنهاء صراعات مسلحة مستمرة منذ مدة.

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