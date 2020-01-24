إصابة 12 فى حادث تصادم ببنى سويف

أصيب 12 شخصا، مساء اليوم الجمعة، فى حادث تصادم سيارتين بالطريق الفرعى بالمنطقة الصناعية بمدينة بنى سويف الجديدة شرق النيل.وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن بنى سويف بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص بأخرى نقل بمقطورة على الطريق الفرعى بالمنطقة الصناعية بمدينة بنى سويف الجديدة.وانتقلت 6 سيارات تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة وتبين أن المصابين وهم: "محمد محمود عبد السلام 47 سنة، ومقيم الملاحية مصابا باشتباه كسر بالساق اليسرى، سيدة مصابة بغيبوبة مجهولة الاسم والعنوان، هناء محمد حسن سنة مصابة بجروح وسحجات بالجسم، محمدين سعودي عبد المنعم 28 سنة مقيم بمركز ببا مصابا بجروح وسحجات بالجسم، ناصر مخيمر محمد 32 سنة ومقيم بمركز ببا مصابا باشتباه كسر بالقدم اليسري، وجرح قطعى بالرأس، أحمد عبده عبدالمعطي 65 سنة، ومقيم شبرا مصابا باشتباه كسر بالساق اليسرى".كما أصيب "محمود عبد الرحيم دمراني 40 سنة، ومقيم بمركز الفشن مصابا بكسر مضاعف بالساقين، محمد حجاج حسن 29 سنة، ومقيم بقرية بني عفان بمركز بني سويف مصابا بكدمات وسحجات بالجسم، سعد فرج الله راضى 35 سنة، ومقيم بقرية دنديل مصابا بجرح قطعي باليد الأيسر، وقطعى بالوجه الرأس 5 سم، محمد محمد عبد اللطيف 27 سنة ومقيم بمركز ببا مصابا بجروح وسحجات بالجسم، دعاء محمد عويس 27 سنة ومقيمة بني سويف مصابا باشتباه كسر بالساق الأيسر، عبد العليم عبد اللطيف عفيفي 35 سنة ومقيم بقرية دنديل مصابا بجرح قطعي بالرأس 10 سم.تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف العام لتلقى العلاج اللازم وإجراء كل الفحوصات الطبية اللازمة.