مصرع مُسن في حريق عقار غرب الإسكندرية

نشب حريق بإحدى الشقق السكنية، اليوم الجمعة، بحى غرب الإسكندرية، ولقي مسن مصرعه جراء الحريق، حيث تلقت غرفة عمليات حى غرب الإسكندرية بلاغً بشأن نشوب حريق بالدور الأول علوى بعقار 16 حارة الشاه بكرموز.وتم تكليف المهندسة ابتسام الشافعى سكرتير عام الحى، مدير إدارة أشغال الطريق ومفتشى إدارة المتابعة، للمعاينة على الطبيعة، وتم التنسيق مع إدارة الحماية المدنية للسيطرة على الحريق وتم استدعاء سيارات الإسعاف.بالمعاينة على الطبيعة تلاحظ وجود حريق بالدور الأول والعقار مكون من دور أرضى وثلاث أدوار علوية، ونتج عن الحريق وفاة مُسن يبلغ من العمر 91 عاما، ويدعى السيد حسن بيومى، وتم تحرير محضر بقسم شرطة كرموز رقم 358، وتم عرض المحضر على النيابة لإعمال شئونها وبيان أسباب الحريق.وكلف رئيس الحى بتشكيل لجنة عاجلة لبيان الأضرار التى لحقت بالعقار بسبب الحريق، وجارى المتابعة لحين انتهاء أعمال اللجنة.