كارول سماحة: لا أشعر بالغربة في مصر

قالت النجمة اللبنانية كارول سماحة، إنها لا تشعر بالغربة في مصر، ففيها بيتي وزوجي وأولادي، ورغم أن لبنان هي بلدي الأول لكن حتى أصحابي هنا في مصر، وأعتبرها بلدي الثاني وأثرت في كثيرا، وتربيت بها وأصبحت جزءا من حياتي، مضيفة: "دوبت في مصر وبحبها كتير لأنها تتحب وشعبها جميل وروحه حلوة".وأضافت "سماحة" على هامش حفلها بأوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا: "دي مش أول مرة أغني هنا في أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وأنا قدمت حفل منذ ٣ سنوات وكانت جميلة جدا، واليوم مختارة عدد من الأغاني المتنوعة بين المصري واللبناني وأغاني طربية أيضا".وكانت النجمة اللبنانية كارول سماحة وصلت إلى مقر جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، لإحياء حفلها الغنائي على خشبة مسرح الأوبرا الخاصة بها، تحت رعاية خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.وفي تصريحات صحفية، قال خالد الطوخى إن قراره بالمشاركة فى الاحتفالات بعيد الشرطة لم يأت من فراغ، إنما جاء انطلاقا من حرص الجامعة على المشاركة في المناسبات الوطنية الكبرى في إطار المسئولية المجتمعية، حيث لم يعد خافيا على أحد ما تمثله بمناسبة عيد الشرطة من أهمية كبرى في المجتمع.