إصابة طبيبين برصاص مسلحين في الناصرية بالعراق

أفادت مصادر طبية عراقية، مساء اليوم الجمعة، أن طبيبين اثنين أصيبا بجروح إثر إطلاق مسلحين النار عليهما وسط مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار 375 كيلومترا جنوبي بغداد.وأبلغت المصادر وكالة الأنباء الألمانية بأن مسلحين مجهولين أطلقوا الرصاص على طبيبين اثنين قرب مقر قيادة شرطة ذي قار وسط مدينة الناصرية، مما تسبب بإصابتهما بجروح، وتم نقلهما إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج.