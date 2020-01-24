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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

كارول سماحة تتألق فى حفلها على مسرح جامعة مصر

الجمعة 24/يناير/2020 - 10:06 م
كارول سماحة
كارول سماحة
دعاء عبد المقصود
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في ليلة كالحلم عاش جمهور الميجا ستار كارول سماحة ليلة رائعة على مسرح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والذي شهد حضور ابنتها ونخبة من النجوم وكبار الشخصيات من مصر والعالم العربي.

الحفل بدأ في تمام الساعة التاسعة مساء، وتألقت كارول على المسرح بإطلالة رائعة، وقدمت مجموعة من أعمالها المختلفة.

وكان من مفاجآت الحفل استخدام العديد من التقنيات التكنولوجية التي تم تنفيذها لأول مرة، والتي صاحبت كارول على مدار الحفل.

وأعربت كارول عن سعادتها بتواجدها في مصر "بلدي الثاني"، وأضافت: "لبنان بلدي في القلب وإن شاء الله يعود مرة ثانية بلد الحب والفن والسلام".

وأشادت بالاحتفالية الرائعة على مسرح جامعة مصر، مشيدةً بالجهود التي تقدمها الجامعة من أجل تقديم حفل متميز، وهو ليس جديدا على الجامعة التى تسعى لأن يخرج الحفل على مستوى رفيع وبما يليق باسم جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ومكانتها المرموقة بين الجامعات الكبرى في العالم.

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