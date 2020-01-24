«بذخ أم حرية؟».. سيارة مطلية بالذهب تثير الجدل على تويتر (فيديو)

عرض برنامج "شير" على فضائية "الغد"، فيديو متداولا على موقع "تويتر"، يثير الجدل حول سيارة مطلية بالذهب.نشر الفيديو سالم آل سحمان، عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب، متسائلًا "هل اقتناء سيارة مطلية بالذهب بذخ أم حرية شخصية؟".وتنوعت التعليقات على الفيديو بين من يرى أنها حرية شخصية، وأن كل إنسان يقتني شيئا مميزا، لكن لا يجب عرضها على التواصل الاجتماعي، وبين من يراها نقصا في العقل وبذخا.السيارة المتداولة في الفيديو ليست جديدة، وإنما تم الكشف عنها في معرض للسيارات بطوكيو عام 2016، حيث تم طلاؤها بشكل جعلها تبدو كأنها مصنوعة من الذهب، بعدما تم حفر الزخارف يدويًا عليها، ثم تم طلاؤها بالذهب الخالص.