رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 24 يناير 2020 الموافق 29 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«بذخ أم حرية؟».. سيارة مطلية بالذهب تثير الجدل على تويتر (فيديو)

الجمعة 24/يناير/2020 - 09:57 م
جريدة الدستور
أحلام عبدالرحمن
طباعة
عرض برنامج "شير" على فضائية "الغد"، فيديو متداولا على موقع "تويتر"، يثير الجدل حول سيارة مطلية بالذهب.

نشر الفيديو سالم آل سحمان، عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب، متسائلًا "هل اقتناء سيارة مطلية بالذهب بذخ أم حرية شخصية؟".

وتنوعت التعليقات على الفيديو بين من يرى أنها حرية شخصية، وأن كل إنسان يقتني شيئا مميزا، لكن لا يجب عرضها على التواصل الاجتماعي، وبين من يراها نقصا في العقل وبذخا.

السيارة المتداولة في الفيديو ليست جديدة، وإنما تم الكشف عنها في معرض للسيارات بطوكيو عام 2016، حيث تم طلاؤها بشكل جعلها تبدو كأنها مصنوعة من الذهب، بعدما تم حفر الزخارف يدويًا عليها، ثم تم طلاؤها بالذهب الخالص.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

"مرسيدس" الذهبية بـ11 مليون دولار

تطوير جهاز لمتابعة التغيرات التى تطرأ على القلب

ماركة جديدة لأزياء الرجال بطابع ملكي رفيع

افتتاح معرض يضم 180 قطعة أثرية مصرية شمالي الصين

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 4 ساعات

إصابة وكيل نيابة في حريق باستراحة القضاة بسوهاج

منذ أقل من ساعة

حقيقة رقص وزيرة دفاع لبنان في مطعم ببيروت (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

«زوجا السرطان»: «مش لاقيين تمن لبن طفلنا الرضيع»

منذ حوالي 15 ساعة

آخر تطورات الحالة الصحية للفنان خالد النبوى بعد خروجه من المستشفى

الصور

image description

هايدى ضحية «the voice kids» في ضيافة «الدستور»

image description

محافظ مطروح يستمع لمطالب أهالي قرية الزيات (صور)

image description

"أنت أقوى من المخدرات" ورشة للأطفال بمعرض القاهرة للكتاب

image description

صور ثاني أيام معرض الكتاب

image description

حفل تكريم تامر حسنى فى جريدة الأهرام

الأكثر قراءة

وفاة الكاتب الشاب محمد حسن خليفة بمعرض الكتاب

«ودّع أمه».. اللحظات الأخيرة في حياة محمد حسن خليفة (فيديو)

حسني مبارك يجري عملية جراحية.. و«علاء» يكشف حالته الصحية

تسجيل أول إصابتين بفيروس «كورونا» في فرنسا

إنفوجراف

image description

3 مؤسسات إخوانية مولتها واشنطن (إنفوجراف)

image description

بعد تدهور صحة خامنئي.. 4 مرشحين لخلافة مرشد إيران «إنفوجراف»

image description

10 معلومات عن محمد حسن خليفة فقيد معرض الكتاب (انفوجراف)

image description

إجراءات دعوى الطلاق للضرر (إنفوجراف)

أيام زمان

حكاية قبلة مجهولة بين عمر الشريف وداليدا.. «استخدمت كل جاذبيتى عشان أبوسك»

ما لا تعرفه عن ماري منيب.. أشهرت إسلامها وهذا هو اسمها الحقيقي

أسرار جريدة الحمير.. أول صحيفة ساخرة تكتب ألفاظًا بذيئة فى مصر

هؤلاء الفنانون لعبوا دور القواد في السينما المصرية.. «حمدي أحمد أبرزهم»

نجم الساعة

تامر حسنى يضع رامى جمال فى ورطة.. والسبب أغنية «أنت لوحدك»

الصحة

5 زيوت لتعزيز نشاط الجسم

باحثون يكتشفون مكونا جديدا في الدم

«بشرة خير».. دراسة تكتشف مركبات لعلاج «السرطان» في عقاقير الكلاب

جل جديد يمنع تسوس الأسنان

منوعات

مجموعة إيلي صعب لربيع وصيف 2020.. رحلة فى القصور المكسيكية (صور)

نهر من النبيذ الأحمر في كاليفورنيا

الصين تطالب وكالات السفر بتعليق الجولات السياحية بسبب «كورونا»

الصحة العالمية: نتوقع ارتفاع حالات الإصابة بـ«كورونا»

مقالات الرأي
ماجد حبته
تركيا «إفريقية» فى دافوس!
بسنت حسن
الإلحاد والعلمانية والحجاب
مؤمن المحمدي
«الواقع» الواقع
د.كريمة الحفناوى
مكتبة إبيار الثقافية بمحافظة الغربية
المزيد

الثقافة

سيرة «جو».. احتفال خاص بعيد ميلاد يوسف شاهين

اعترافات الست.. نص حوار لم يُنشر مع أم كلثوم: كان نفسي في أولاد

«شباكي بيطُل ع الأَجرام» ديوان شعر بالعامية لـ محمود بيومي

حفل تأبين لـ محمد خليفة بمعرض الكتاب وطبع أعماله.. قريبًا