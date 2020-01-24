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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

خوفا من «كورونا».. الصين تواجه أزمة فى أقنعة الوجه الوقائية

الجمعة 24/يناير/2020 - 09:51 م
جريدة الدستور
أبوزيد على
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أعلن العديد من كبار متاجر التجزئة الصينية عبر الإنترنت نفاد أقنعة الوجه والإمدادات الطبية الأخرى وسط تفشي فيروس كورونا، الذي أدى إلى مقتل 26 شخصًا في الصين، والعديد من المصابين في 10 دول أخرى.
وذكرت ديلى ميل البريطانية أن الحكومة الصينية وعدت بالتبرع بإمدادات صحية لمواجهة فيروس كورونا، الذى تسبب فى مرض أكثر من 900 شخص في الصين، وعلى الرغم من ذلك إلا أن هناك أشهر مواقع التسوق مثل "ali baba" وفروعها، تنفد من البضائع الطبية، وغير قادرة على تلبية احتياجات المواطنين.
وتشير المصادر إلى أن موقع Taobao ويعتبر من ضمن مجموعة مواقع على بابا، باع أكثر من 80 مليون قناع للوجه في يومين فقط من هذا الأسبوع، وفقا لصحيفة "فاينانشال تايمز".
وطلبت المصانع التي تصنع الأقنعة من موظفيها العودة إلى العمل، على الرغم من عطلة رأس السنة الجديدة في محاولة لزيادة إنتاج المنتجات التي تمس الحاجة إليها.
وتنصح مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بغسل اليدين بصورة مستمرة كأفضل وسيلة لمنع انتقال فيروس كورونا، ومع ذلك قد يكون لأقنعة الوجه بعض الفوائد المحدودة لمنع انتشار الفيروس.

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