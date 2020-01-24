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سياسي

مقترح بإنشاء جمعية مستقلة لمحامى الإدارات القانونية

الجمعة 24/يناير/2020 - 09:51 م
جريدة الدستور
الحسين عبيد
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اقترح عبد المجيد جابر، المحامي والمتحدث الرسمي باسم حملة "ادعم نقابتك ومهنتك"، فصل محامي الإدارات القانونية من نقابة المحامين لكون المحاماة مهنة حرة، تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة، وسيادة القانون، وكفالة حق الدفاع، ويمارسها المحامي مستقلًا وحرًا وغير تابع لأحد، وتأسيس كيان مستقل لهم.

وذكر عبدالمجيد، خلال تصريحات له، أن محاميي الهيئات وشركات القطاع العام والأعمال العام يعدون موظفي حكومة وليس لديهم استقلال في العمل، مستشهدًا بالمادة رقم 17 لسنة 1983 من قانون المحاماة وتعديلاته في مادته الأولى التى تنص: "عرفت مهنة المحاماة أنها مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وفي تأكيد سيادة القانون وفي كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم، ويمارس مهنة المحاماة المحامون وحدهم في استقلال ولا سلطان عليهم في ذلك إلا لضمائرهم وأحكام القانون".

وأشار جابر إلى أنهم عبء على نقابة المحامين ووجودهم في النقابة تبديد لأموالها، حيث لديهم مرتبات ومعاشات ومزايا كثيرة لا يحصل عليها المحامي صاحب المكتب أو المتدرب وأغلبهم يفتحون مكاتب محاماة ولا يضعون أسماءهم عليها بما يضر بالمحامي الحر الذي لا يحصل علي المزايا التي يحصلون عليها.

وتابع: "الأفضل لهم تأسيس جمعية في الشئون الاجتماعية تراعي طلباتهم وليس نقابة مهنية تهتم بالأساس بالعمل المهني للمحامي"، مشيرًا إلى أن موظفي حكومة ليس لديهم استقلال مهني ووظيفي واستقلالهم عن نقابة المحامين أفضل لهم ويعطيهم الفرصة بالتساوي مع محامي هيئة قضايا الدولة.

وطالب جابر بإنشاء كيان مستقل لهم ليمثلوا الجهة التي يعملون فيها، حيث لا معني لانتسابهم للنقابة لكونهم يحصلون على أجر شهري من جهة عملهم، كما يحصلون منه على معاش بعد انتهاء عملهم، تطبيقا لإدارة الدولة وإرادتها في مبدأ الفصل بين أجهزة الدولة المختلفة.

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