النمسا تطلب تعليق رحلاتها الجوية للصين بسبب فيروس كورونا

طالبت وزارة الخارجية النمساوية، اليوم الجمعة، من مطار فيينا الدولي وشركات الطيران تعليق الرحلات غير الضرورية من وإلى الصين بسبب زيادة مخاطر فيروس كورونا المستجد.وقال بيان للخارجية النمساوية إنه بسبب المخاوف المتعلقة بانتشار فيروس كورونا تم فرض ضوابط صحية استثنائية في العديد من مطارات دول شرق آسيا.ولفت البيان إلى وجود مخاطر أمنية عالية من المستوى الثالث في مقاطعة هوبى الصينية بسبب انتشار فيروس كورونا ومن ثم يستوجب الحذر فى تسيير رحلات طيران إلى الصين فى هذه الفترة.