قادة أمريكا يشاهدون عملية قتل أسامة بن لادن (فيديو)

عرضت الإعلامية قصواء الخلالي، صورة لقادة أمريكيين وهم يتابعون عملية «شوكة نبتون» الخاصة بالقضاء على زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن.وأضافت قصواء خلال برنامجها «المساء مع قصواء» على فضائية «تن» أن الصورة تضم أهم شخصيات إدارة الولايات المتحدة في أول مايو 2011، ومن ضمنهم الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ووزير الدفاع الأمريكي وقتها، وهيلاري كلينتون المرشحة السابقة لرئاسة انتخابات الولايات المتحدة.وقالت قصواء إن الصورة تظهر «براجماتية» الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرة إلى طريقة الولايات المتحدة في تحريك الأمور بالشرق الأوسط بداية من دعم الإرهاب وحتى تصفيته.