خالد زكي: يسعدني أن أقدم برنامجًا.. ولكن!

قال الفنان خالد زكي إن سبب عدم ظهوره خلال الفترة الماضية كان بسبب عدم وجود عمل أو برنامج قوي له قيمته، مضيفا «لا أحب التواجد لمجرد التواجد.. مسألة الانتشار خلاص عديناها بحكم الزمن».وتابع زكي خلال لقائه في برنامج «الجمعة في مصر» المُذاع على فضائية «mbc masr» مساء الجمعة: «يهمني عندما أظهر في برنامج إعلامي أن أقول كلاما ذا قيمة، ولما أسجله وأحتفظ به، أولادي وأحفادي يتفرجوا عليه ويقولوا حاجة كويسة».وأضاف: «في سنة 2010 كان فيه مشروع برنامج، ثم حدث ما حدث في يناير 2011 فتأجل الموضوع نهائيا».وتابع: «يسعدني أن أقدم برنامجا لكن بشرط أن يكون نوعية جديدة شكلًا ومضمونًا.. فيه برامج كتير ناجحة، فإذا لم تقدم برنامجا يضيف لمسيرتك الفنية فلا داعي له».وتابع: «نظرتي للإعلام إيجابية جدًا، لولاه لم نكن متواجدين، فالمرآة الحقيقية لكل فنان هي المشاهدون النقاد، لازم نهتم بآرائهم سواء الإيجابية أو السلبية».