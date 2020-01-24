أحمد فلوكس يبدأ تصوير دوره فى خالد بن الوليد مطلع فبراير

يسافر الفنان أحمد فلوكس يوم الثاني من فبراير، إلى العاصمة الأردنية عمان، لتصوير دوره في مسلسل "خالد بن الوليد"، حيث يجسد فلوكس شخصية الصحابي "جعفر بن أبي طالب" الذي استشهد في غزوة مؤتة.ومن جانبه قال فلوكس في بيان من مكتبه الإعلامي، أنه يشارك في المسلسل كضيف شرف، حيث إن دوره يقتصر على مشهد واحد فقط، هو مشاركة "جعفر" في غزوة مؤتة، عندما قطعت ذراعه الأولى فحمل راية جيش المسلمين بذراعه الثانية، فقطعت الذراع الثانية، فرفض أن تسقط الراية على الأرض وظل ممسك بها بعنقه وكتفه حتى استشهد.ورفض الفنان أحمد فلوكس تقاضي أجر عن هذه المشاركة، نظرا للصداقة القوية التي تجمعه بالنجم عمرو يوسف بطل المسلسل والمخرج رؤوف عبد العزيزمسلسل "خالد بن الوليد" من بطولة عمرو يوسف وعبد الرحمن أبو زهرة، محمد فراج، محمد ثروت، بيومي فؤاد، لبنى ونس، بسنت شوقي، وحمدي الوزير، ومحمود فارس وإخراج رؤوف عبدالعزيز