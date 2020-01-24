الدواعش يتصدرون هاشتاج ثورة يناير تجمعنا

تداولت حسابات مزيفة تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية تغريدات وصور مفبركة عن ثورة 25 يناير على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» تزامنا مع الذكرى التاسعة للثورة.ونشرت الحسابات الوهمية فيديوهات وصور مفبركة، فنشر حساب يدعى «قمر الزمان» صورة مفبركة لإحدى مدرعات الجيش في الشارع مدون عليها «يسقط السيسي» زاعمًا أنها حدث اليوم، في حين أن الصورة الحقيقية كانت «يسقط مرسي» ونشرها موقع إخباري للمتظاهرين أمام قصر الاتحادية في 2012.وتداول أحد الحسابات مقطع فيديو لتنظيم داعش الإرهابي يحرض فيه على ارتكاب أعمال إرهابية بحق المواطنين، وتصدر الدواعش هاشتاج ثورة يناير تجمعنا.ويأتي ذلك استجابة للدعوات التحريضية للمقاول الأجير محمد علي بارتكاب أعمال تخريبية مستغلا ذكرى ثورة 25 يناير، وقال في تصريحات تليفزيونية، الخميس، إنه سيعرض على الشعب خطة «احترافية» للنزول إلى الشارع.وكثفت الأجهزة الأمنية بمديريات أمن القاهرة والجيزة من وجودها وانتشارها لحماية المنشآت المهمة والحيوية صباح اليوم الجمعة؛ لتأمين الشوارع والميادين في ذكرى الاحتفالات بذكرى 25 يناير وعيد الشرطة السبت.وانتشرت التمركزات الأمنية الثابتة والمتحركة بمداخل ومخارج المحافظتين؛ تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية بضرورة اليقظة والجاهزية والاستعداد للتعامل مع الاحتمالات كافة.