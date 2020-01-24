التحقيق مع كهربائي قتل صديقه المقاول بالطالبية

تجري النيابة العامة بالجيزة، تحقيقات موسعة فى واقعة اختفاء مقاول وقتله، حيث تبين قيام صديقه كهربائي والذي استعان بشقيقه وزوج شقيقته بقتله وإلقاء جثته بترعة الجيزاوية بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي بسبب خلافات مالية بينهما، بدائرة قسم شرطة الطالبية.كان الرائد أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية، قد تلقى بلاغا من مقاول مقيم بدائرة القسم مفاده اختفاء شقيقه مقاول أيضًا ويدعى "حسن" في العقد الرابع من عمره، وبإبلاغ اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة والذي كلف بتشكيل فريق بحث لكشف غموض وملابسات الواقعة والذي نجح في العثور على الدراجة النارية الخاصة بالمتغيب، كما أسفرت الجهود عن تحديد شخصية تاركها، حيث تبين أنه صديق المتغيب ويعمل كهربائيا 33 عاما، ومقيم بدائرة القسم.وبضبط المتهم أقر بالجريمة واعترف تفصيليًا بارتكابه الواقعة بسبب خلافات مالية مع المجني عليه، حيث استدرج المجني عليه لمحل سجائر خاص بشقيقه، ولدى وصوله باغته بالتعدي عليه بالضرب على رأسه، بحجر فأفقده الوعي، ثم قام بسحبه لداخل المحل واستكمل التعدي عليه حتى أودى بحياته وعقب ذلك اتصل بشقيقه 40 عاما، مالك محل السجائر، وزوج شقيقته عامل بمحل الأول، مقيمين بدائرة القسم، وطلب منهما مساعدته في التخلص من الجثة، حيث استأجر الثاني سيارة ملاكى ملك صديق له سائق، وقاموا بنقل الجثة والتخلص منها بإلقائها بترعة الجيزاوية بطريق القاهرة أسيوط الزراعي.وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهمين والسيارة المستخدمة في نقل الجثة، وبمواجهتهم بما جاء باعترافات المتهم المذكور أقروا بها، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، وأخطر اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة.