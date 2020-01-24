مصر تشارك في اجتماع «الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب»

شاركت بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة بنيويورك في الاجتماع الـ19 للمجلس الاستشاري لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب الذي عقد بمقر الأمم المتحدة لاستعراض أنشطة المركز خلال العام المنصرم ٢٠١٩ ولعرض خططه للعام الحالي ٢٠٢٠.شارك في افتتاح الاجتماع البروفيسور تيجاني محمد باندي رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرا إلى تطلعه لتعظيم الاستفادة من أنشطة مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب من قبل الدول الأعضاء ومواصلة تقديم الدعم اللازم لأنشطته.كما قدم رئيس الجمعية التهنئة للمندوبين الدائمين لمصر وإسبانيا على تكليفهما بمهمة التيسير المشترك لعملية المراجعة السابعة لاستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب خلال العام الجاري ٢٠٢٠، معربًا عن تمنياته لهما بالنجاح في تلك المهمة، وهو ما كررته الدول الأعضاء بالمجلس الاستشاري، مع التأكيد على تطلعها للتعاون البناء مع سفيري مصر وإسبانيا في هذا الصدد.من جانبه، أكد السفير محمد إدريس، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، خلال كلمته في الاجتماع على تقدير مصر الكبير لدور مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في تكملة البنيان الأممي لمكافحة الإرهاب وبناء قدرات الدول الأعضاء لمواجهة مخاطر الإرهاب المتجددة، مشيرًا إلى أهمية المواءمة بين برنامج عمل المركز واستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وتوصيات المديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب، وطلبات الدول الأعضاء.كما أكد المندوب الدائم المصري تشرفه بتولي مهمة التيسير المشترك لعملية المراجعة السابعة لاستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب مع المندوب الدائم الإسباني، معربًا عن تطلعه للعمل والتشاور المستمر مع كافة الدول في هذا الخصوص خلال الفترة المقبلة بهدف الوصول إلى وثيقة مراجعة توافقية تكون أداة فعالة لدى الدول في مكافحة الإرهاب، ومشددًا على أن مكافحة الإرهاب هي مسئولية جماعية والتزام دولي مشترك لحماية حاضر الدول ومستقبل شعوبها.