ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في مدغشقر لـ26 قتيلًا

أعلنت السلطات في مدغشقر، ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية التي وقعت جرّاء سقوط الأمطار الغزيرة إلى 26 قتيلًا.وقال المكتب الوطني لإدارة الكوارث في مدغشقر، حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الجمعة - إن 15 شخصًا آخر فُقد في هذه الكوارث.وأضافت السلطات في مدغشقر، أن السقوط الغزير للأمطار، وما نتج عنه يزيد من احتمالات تنامي مخاطر الجوع.ويتأثر أكثر من 92 ألف شخص في مدغشقر بالسقوط الغزير للأمطار التي بدأت الإثنين الماضي حيث غمرت الأمطار حوالي 10 آلاف منزل شمالًا.وكانت أنتانانا ريفو أعلنت أمس أن 13 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم إثر وقوع فيضانات وانهيارات أرضية في البلاد جرّاء الأمطار الغزيرة.