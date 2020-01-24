«يا بلادي».. إهداء من أحمد سعد للشرطة في عيدها

حرص النجم أحمد سعد على تقديم أغنية تحمل عنوان "يا بلادي"، ليحتفل بها مع جمهوره في ٢٥ يناير، الذي يحتفل به الشعب المصري بعيد الشرطة، والأغنية من كلمات أحمد إبراهيم، وألحان أحمد سعد، وتوزيع أشرف البرنس.وطرحها "سعد" عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب، مساء اليوم الجمعة، وأكد في تصريحات صحفية أنه يهدي هذه الأغنية إلى وطننا مصر، إضافة إلى إنه يهديها للشعب والجيش والشرطة، الذي يشاركها الاحتفال بعيدها.وطل أحمد سعد مؤخرا على جمهوره من خلال صفحاته عبر موقعي "إنستجرام" و"تيك توك"، حيث يطل عليهم من خلال فيديوهات يحرص على مشاركة جمهوره بها أثناء ممارسته للرياضة.