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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأمير تشارلز: معاناة الشعب الفلسطينى «كسرت قلبى»

الجمعة 24/يناير/2020 - 08:45 م
الأمير تشارلز
الأمير تشارلز
أبوزيد على
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عبر الأمير " تشارلز" أمير ويلز، ولي العهد البريطاني، عن حزنه الشديد بشأن معاناة الشعب الفلسطينى، أثناء زيارته للأراضى المحتلة قائلا "لقد تحطم قلبى".

أدلى الأمير تشارلز بتصريحه عندما بدأ زيارته التاريخية الأولى للضفة الغربية عن طريق المشي في بيت لحم مع الزعماء المسلمين والمسيحيين، والتقى خلالها رجال الدين المسلمين خارج مسجد عمر بن الخطاب.

وقال الأمير: " في مكان آخر من العالم أيضًا، سعيت لبناء جسور بين الأديان المختلفة حتى نتعلم من بعضنا البعض لكى نكون أقوى معا، وإنى أشعر بتحطم قلبي عند رؤيتى لمعاناة الشعب الفلسطينى، وفقا لما أوردته صحيفة ذا صن البريطانية"، معربا عن تمنياته الشديدة وأنه يدعو للشعب الفلسطينى فى صلواته من أجل سلام عادل ودائم.

وتابع أنه يجب علينا متابعة هذه القضية بإيمان وعزم، والسعي إلى التئام الجروح، فأمنيتي العزيزة أن يجلب المستقبل الحرية والعدالة والمساواة لجميع الفلسطينيين.

زار الأمير تشارلز أيضا بيت الحجاج الفرنسيسكان بالقرب من كنيسة المهد، وألقى خطابا آخر في كازانوفا، وتحدث مع قادة الكنيسة ومسؤولي الصحة والتعليم.

وكانت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة، ممثلة سياسية بارزة في هذا الحدث، وأبلغت الأمير عن أملها في أن "يتغير التاريخ" وأن يتم إعطاء الفلسطينيين حقهم الطبيعى كشعب ودولة مستقلة عاصمتها القدس.

وتحدث تشارلز أيضًا مع مجموعة من اللاجئين الفلسطينيين، من بينهم الدكتور عبد الفتاح أبو سرور، مدير مركز الرواد في مخيم عايدة للاجئين، وأخبره أنه يعمل مع أطفال لا تتجاوز أعمارهم ثماني سنوات، وعندما سئل ولي العهد البريطاني الأطفال عما يريدون أن يكونوا عندما يكبرون، أجابوا "أنهم يريدون الموت لأن لا أحد يهتم بقضيتهم"، مشيرا إلى أن تلك الإجابة سببت له حزن كبير وحطمت قلبه.

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