ترحيل 222 مهاجرا من ليبيا إلى بلادهم

رحلت المنظمة الدولية للهجرة، اليوم الجمعة، 222 مهاجرا غير شرعي من ليبيا ضمن برنامج العودة الطوعية، بعد أن طلبوا العودة إلى بلدانهم الأصلية، بعد تصاعد حدة الاشتباكات في ليبيا.وأكدت المنظمة في بيانها، أنها تمكنت من تسهيل إجراءات ترحيلهم إلى بلادهم في ظل المبادرة المشتركة مع الاتحاد الأوروبي.وأوضحت أنهم طلبوا ذلك بسبب تدهور الأوضاع الأمنية في ليبيا في الوقت الذي تعاني فيه مراكز الاستقبال والمغادرة التي تديرها الأمم المتحدة أزمات إدارية ومالية أجبرتها على غلق عدد منها مؤخرا.ولفتت إلى أن ما يقرب من 10 آلاف مهاجر غير قانوني في ليبيا تم ترحيلهم وإعادتهم إلى بلدانهم منذ بداية العام الماضي.وأشارت المنظمة إلى أن هناك آلاف من المهاجرين يسعون للوصول إلى أوروبا عبر قوارب الهجرة التي تنطلق من ليبيا.