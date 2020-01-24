ملائكة «الدفا».. جولة مع أبطال الوحدات المتنقلة لإنقاذ المشردين

مشاركة وزيرة التضامن منحتنا طاقة إيجابية.. وافتتاح دور رعاية جديدة فى مجموعة من المحافظات قريبًا

نعانى فى إقناع المستهدفين بترك الشارع.. حالات الإدمان الأكثر صعوبة.. ونبذل جهودًا مضاعفة الآن

قواعد بالأطفال بلا مأوى.. وتفتيش للتأكد من جودة الخدمة المقدمة لنزلاء الدور

ناجون: نخضع لتأهيل نفسى وإعادة من يرغب لأسرته

فى شوارع المحروسة الباردة خلال فصل الشتاء، يواصلون عملهم ليل نهار من أجل إيجاد المشردين والأطفال والكبار الذين لا يجدون المأوى، للعناية بهم صحيًا ونفسيًا، وحثهم على الانتقال إلى دور الرعاية التى توفر لهم الحياة الكريمة، بعيدًا عن أوضاعهم الصعبة وحياة الذل ونظرات الشفقة التى يرمقهم بها المارة.ووسط جولاتهم المستمرة للبحث عن المشردين، فوجئ أعضاء وحدات الفرق المتنقلة لإنقاذ المشردين بوزارة التضامن الاجتماعى بوجود الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، وسطهم، للوقوف على طبيعة عملهم وما يعانون منه يوميًا، ومشاركتها بنفسها فى إقناع المحتاجين بالانتقال إلى دور الرعاية.هذه الجولة الميدانية لوزيرة التضامن مثلت نوعًا من الدعم والتقدير لهؤلاء الذين يعملون فى هذه الفرق والحملات المختلفة التى تنفذها الوزارة، من أجل توفير الرعاية لغيرهم، وهو ما كشف عنه بعضهم لـ«الدستور»، التى التقت بهم بعد جولة الوزيرة، للوقوف على كواليس هذه الجولة، بجانب طبيعة عملهم بالتفصيل.أعرب عدد من أعضاء وحدات الفرق المتنقلة لإنقاذ المشردين، عن سعادتهم البالغة بخوض الدكتورة نيفين القباج تجربة العمل الميدانى معهم، خاصة أن ذلك منحهم طاقة إيجابية، وأبرز قيمة الجهود التى يبذلونها فى سبيل إنقاذ المشردين والأطفال والكبار بلا مأوى.وحكى حسنى يوسف، مدير برنامج «أطفال بلا مأوى»، تفاصيل التجربة، قائلًا إن الوزيرة فاجأت أحد الفرق المتنقلة بإبداء رغبتها فى النزول إلى الشارع معها، لخوض تجربة البحث عن المشردين، والعمل على إيوائهم إحدى دور الرعاية، ما أسهم بشكل كبير فى رفع الروح المعنوية للفريق وشعورهم بالفخر، ومنحهم دافعًا قويًا لاستكمال المسيرة. وأوضح: «الوزيرة ظهرت معنا فى الشارع وهى ترتدى ملابس فريق إنقاذ المشردين، وخاضت التجربة بنفسها، وتجولت فى الشوارع ورافقت الفريق فى بحثه عن المشردين، وتعاملت بنفسها مع عدد من الحالات، ووافق أحدهم على الذهاب إلى إحدى الدور لرعايته صحيًا واجتماعيًا، رغم رفض عدد من الحالات ذلك، وهو ما يحدث عادة».وأشار إلى أن الوزيرة عرضت على هذا المشرد الانتقال إلى دار رعاية لتلقى اللازم، وتوفير مصدر رزق له، فقال فى حديثه معها إنه يتواجد فى الشارع ويفترش الرصيف منذ ١٠ سنوات، لذا عرضت عليه توفير معاش له، وتقديم الإسعافات اللازمة وما يحتاجه من ملابس وأطعمة وغيرها، مع الانتقال إلى «دار عقيلة» فى حلوان، وهو ما وافق عليه.وأضاف: «الدكتورة نيفين وجهت الفريق بمتابعة ومواجهة ظاهرة الحالات التى ترفض الاستجابة لإنقاذهم من التشرد، وأثنت على جهود الوحدات المتنقلة والإسعافات الموجودة بها، التى تساعد على تقديم الرعاية لمن يتم إنقاذهم».وكشف عن أن وزارة التضامن الاجتماعى تعكف حاليًا على إنشاء عدد من الدور للمشردين، فى ظل تزايد أعدادهم، وتم تشكيل لجنة لزيارة عدد من المحافظات، على رأسها بنى سويف والفيوم والإسماعيلية والجيزة ودمياط والدقهلية، لبحث تأسيس هذه الدور بها، على أن يجرى افتتاحها خلال الفترة المقبلة.وقال عبدالعزيز فرج، الذى يعمل سائقًا فى أحد الفرق المتنقلة، إن وجود الوزيرة مع أعضاء الفريق، جعلهم يشعرون بالدعم الكبير والتقدير والقيمة الحقيقية لعملهم، مضيفًا: «هذه الجولة أسعدتنا، خاصة أنها تأتى فى ظل ما نواجهه من صعوبة فى التعامل مع المشردين فى الشوارع، كما منحتنا طاقة كبيرة تجعلنا نؤدى عملنا على أكمل وجه».واتفق المسعف تامر مرسال، الذى كان يعمل ضمن وحدة متنقلة بالمنيا وانتقل حديثًا للعمل فى القاهرة، قائلًا إن جولة الوزيرة دعمته نفسيًا بشكل كبير، خاصة أن انتقاله إلى العاصمة جعله يتعامل مع حالات أكثر صعوبة من تلك التى كان يلتقيها فى محافظته.وأضاف: «أعمل فى وحدة إنقاذ الأطفال، وعملى يتمثل فى رعايتهم وتوعيتهم وإسعاف من يحتاج منهم قبل نقله إلى المستشفى، وأواجه فى عملى حالات صعبة، على رأسها الإصابة بالقدم السكرى، وهو مرض منتشر بين الأطفال والكبار المشردين، خاصة فى منطقة رمسيس التى تضم عددًا كبيرًا منهم». وتابع: «عملى مجهد كثيرًا، لذا تعد جولة الوزيرة معنا ومشاركتها فى عملنا نوعًا من الدعم غير المسبوق للجهود التى نبذلها فى إطار حملة إنقاذ هؤلاء الذين لا يجدون مأوى لهم».قال محمد شاكر، المشرف العام على الوحدات المتنقلة بوزارة التضامن الاجتماعى، إن وزيرة التضامن الاجتماعى وجهت بتكثيف جهود رعاية وإيواء الأطفال والكبار بلا مأوى، فى ظل ظروف الشتاء.وأضاف أن الوحدات المتنقلة تستهدف الكبار بلا مأوى، خاصة من يعانون اضطرابات نفسية أو عقلية، وكذلك من يعانون حالات التفكك الأسرى، موضحًا ذلك بقوله: «هذه هى الحالات التى نستهدفها أكثر من غيرها، وإن كنا نحاول دائمًا توفير مأوى مناسب لجميع الحالات الموجودة فى الشارع، وإذا كانت الحالة تستدعى الذهاب للمستشفى أو أى مكان آخر، فإننا نوفر لها الرعاية الطبية والصحية، كما نوفر الأماكن للحالات التى تحتاج إلى دعم وعلاج نفسى».وأشار إلى أن هذه التوجه يأتى فى إطار جهود الدولة لتوفير أماكن مناسبة لرعاية الكبار بلا مأوى، من خلال مؤسسات الرعاية التابعة للوزارة، مشددًا على أن المشكلة الأكبر تكمن فى إقناع المشردين بالانتقال إلى المؤسسات المختصة.وكشف عن وجود ١٧ وحدة متنقلة على مستوى ١٣ محافظة بالجمهورية، منها ٨ فى القاهرة الكبرى، ولكل وحدة نطاق جغرافى للعمل، ولديها خريطة بأماكن تمركز الحالات من المشردين، وتضم فريق عمل متكاملًا من إخصائى اجتماعى ونفسى ومسعف وإخصائى نشاط ومدير للوحدة وسائق، وهى تستهدف إعادة الأطفال والكبار بلا مأوى من الشارع إلى أسرهم، أو توفير مأوى مناسب لهم بإحدى دور الرعاية، حال تعذر التعرف على ذويهم.وعن ضم «كبار بلا مأوى» إلى برنامج العمل، قال «شاكر»: «البرنامج فى أساسه كان يستهدف الأطفال بلا مأوى، لذا دخول فئة جديدة مثّل جهدًا مضاعفًا على أعضاء الفريق، لأنه استدعى تدريبات جديدة للفرق، وزيادة الإسعافات الأولية».وأضاف: «أهم النقاط التى يجب التركيز عليها أثناء العمل، كيفية التعامل الصحى والطبى مع الحالة، لأن معظم المشردين تكون حالتهم الصحية سيئة، لذا تم تدريب الفريق كله على الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات بشكل سليم». وتابع: «نقابل حالات صعبة فى الشارع، لكن أصعب الحالات هى حالات الإدمان لصعوبة إقناعها بالعلاج أو توفير أماكن لاستقبالها دون أوراق ثبوتية، فى ظل صعوبة إثبات البيانات حال عدم توافر أى مستندات تدل على الهوية، كما تختلف طبيعة العمل فى فصل الشتاء عن باقى أيام السنة، لأن برودة الجو تعرض المشردين لظروف صحية سيئة، وتؤدى أحيانًا إلى الوفاة، وهذا يستدعى التحرك بسرعة لتوفير المأوى».ونوه بأن الفرق تعانى أيضًا فى «محاولة إقناع الناس للانتقال من الشوارع إلى دور الرعاية فى ظل إغراء الوجود فى الشارع لبعض الفئات الباحثة عن مصدر للدخل، ووسط ثقافة المجتمع التى تجعل المواطنين يعطفون عليهم، ما يجعل البقاء بالشارع مصدرًا للكسب».وعن كيفية التعامل حال تلقى الشكاوى على الرقم المختصر، قال المشرف العام على الوحدات المتنقلة: «فى هذه الحالة تكون لدينا بيانات فورية عن الحالة المبلغ عنها، إلا إذا كانت هذه الحالة جديدة فى الشارع ما يتطلب بحثًا عاجلًا».وأضاف: «تعاملنا خلال العام الماضى مع ٢١٧٧ من الذكور و٣٢٦٦ من الإناث، وذلك على مستوى المحافظات المختلفة، ونعمل حاليًا على إعداد قاعدة بيانات للأطفال بلا مأوى، وقاعدة بيانات أخرى للمشردين على مستوى ١٣ محافظة».ولفت إلى أن بعض هذه الحالات لا تستقر فى دور الرعاية، لأن بعضها يتطلب تعاملًا طبيًا فى حالات الإدمان أو المشكلات النفسية، الأمر الذى يستدعى تحويلها إلى مراكز الصحة النفسية، مختتمًا: «نحاول حاليًا توقيع بروتوكول تعاون مع عدد من الجهات المعنية للتعامل مع الحالات التى لا نتخصص فى التعامل معها».فى إطار جولتها، قالت وزيرة التضامن الاجتماعى إن الوزارة أطلقت استراتيجية جديدة بجميع محافظات الجمهورية للتعامل مع المشردين، وسط آمال كبيرة فى إنقاذ أكبر عدد ممكن، سواء من الأطفال أو الكبار بلا مأوى.وبينت وزيرة التضامن، فى تصريحات صحفية، أن دور إيواء المشردين ارتفع عددها إلى ٢١ دارًا على مستوى الجمهورية، لاستيعاب الأعداد خلال فصل الشتاء، مشيرة إلى أن فرق العمل تحرص على تقديم وجبات ساخنة وبطانية لكل مشرد يرفض الانتقال إلى دار الرعاية، مع العودة إليه أكثر من مرة فى محاولة لإقناعه بالانتقال إلى دار الإيواء.وأضافت: «الحملة تستهدف حماية المشردين وتوفير مأوى مناسب لهم طيلة العام، خاصة فى ظل الظروف المناخية الصعبة، وتشهد تعاون فريق (أطفال بلا مأوى) بوحداته الـ١٧، المنتشرة فى المحافظات، مع فرق (التدخل السريع) لإنقاذ المشردين من الكبار والصغار»، مشيرة إلى أن الأيام الماضية شهدت إنقاذ عدد كبير من المشردين ونقلهم إلى دور الرعاية لتوفير حياة كريمة لهم.واستكملت: «بفضل عمل فرق الشارع الموجودة يوميًا، نجحت الوزارة فى التنسيق مع عدد من الشركاء فى ملف المشردين لتقديم الدعم لهم، بالإضافة إلى تدشين منظومة متكاملة لإدارة الحالة وقاعدة بيانات موحدة لأول مرة فى مصر، تضم جميع المعلومات عن الأطفال بلا مأوى».بدوره، قال حازم الملاح، المتحدث الإعلامى لفريق «أطفال بلا مأوى»، إن الوزارة تعكف حاليًا على إنشاء عدد من دور الرعاية فى المحافظات، فيما كشف محمد يوسف، رئيس فريق التدخل السريع بوزارة التضامن، عن أن الوزارة نجحت خلال الفترة الماضية فى زيادة أعداد أعضاء الفرق بالمحافظات إلى ١١٤ شخصًا، مع وجود فريق عمل مركزى من ٧ أشخاص يعمل على الاستجابة للبلاغات، ومراقبة دور الرعاية والكشف عن الانتهاكات التى قد تحدث داخل الدور.وقال: «نحاول التأكد من جودة الخدمات المقدمة للأطفال والكبار داخل دور الرعاية، والحياة فى بيئة آمنة، خاصة أن الفرق تضم إخصائيين نفسيين واجتماعيين وعددًا من ذوى الخبرة فى مجال الرعاية الاجتماعية، بالإضافة إلى البعض ممن لديهم حق الضبطية القضائية». وأضاف: «فرق التدخل السريع تقوم بزيارات مفاجئة لدور الرعاية المختلفة فى غير أوقات العمل الرسمية، للتأكد من جودة الخدمة، ووصل عدد المؤسسات التى شملتها هذه الزيارات نحو ٢٩٥ مؤسسة».تسببت الخلافات الأسرية فى تركها منزلها بمدينة المنصورة بالدقهلية، والهروب إلى الشارع، ومنه إلى القاهرة، دون أن تعلم وجهتها، وفى القاهرة، جلست السيدة «ص. م» فى الشارع يومًا بعد يوم، دون أن تجد عملًا أو مأوى تركن إليه، وظلت على هذه الحال حتى وجدها أحد أعضاء الفرق المتنقلة التابعة لوزارة التضامن، واقتنعت من خلاله بالذهاب معهم إلى «دار عقيلة» فى حلوان، للحصول على الرعاية اللازمة.وقالت السيدة إنها فى ظل أزمتها فقدت القدرة على تذكر شخصيتها الحقيقية ولم تعد تعى من هى ولا ماذا تفعل، إلى أن تعامل معها الإخصائيون النفسيون بدار الرعاية التى انتقلت إليها، وبدأت فى تذكر بعض التفاصيل عن حياتها الماضية.وأضافت: «تذكرت أخيرًا عنوان أسرتى، وأصبحت أرغب فى العودة إليهم، وتولى مسئولو الدار التواصل مع أسرتى لإعادتى إلى حياتى القديمة مرة أخرى».الوضع نفسه مر به «ص. أ»، الذى دفعته ضغوط العمل والحياة إلى افتراش الشارع، حتى ساءت حالته النفسية وفقد قدرته على العودة لحياته الطبيعية، إلى أن التقى بأحد الفرق المتنقلة، التى نقلته إلى «دار عقيلة».وفى الدار، تذكر حقيقة شخصيته، وعلم أنه كان يعمل محاميًا ويعيش فى القاهرة، لكنه فضل البقاء فى الدار وعدم العودة إلى أهله، فى ظل ما يحصل عليه من رعاية، وخشيته من «الانتكاسة» حال العودة إلى حياته القديمة.