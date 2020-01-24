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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

عمليات البصرة تدعو الجيش العراقي لفرض الأمن في البلاد

الجمعة 24/يناير/2020 - 08:08 م
جريدة الدستور
منار أحمد
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دعت قيادة عمليات محافظة البصرة العراقية، اليوم الجمعة، الجيش العراقي بالتوجه والنزول إلى الشارع لفرض الأمن، بعد الاستنفار الأمني والاشتباكات بين المتظاهرين في العراق، وقوات الامن.

ووجه قائد عمليات البصرة الفريق الركن قاسم نزال، بنزول الجيش إلى الشارع لتأمين المحيط الخارجي لتواجد المتظاهرين السلميين ومنع دخول المندسين والمخربين ومثيري الشغب إلى ساحات الإعتصام.

وقال نزال وفق لقناة السومرية نيوز: "وجهنا بالانتشار الواسع للجيش العراقي في المحافظة وذلك لتأمين المحيط الخارجي لتواجد المتظاهرين السلميين ومنع دخول المندسين والمخربين ومثيري الشغب إلى ساحات الإعتصام شريطة عدم الخروج من الأماكن المخصصة لهم وعدم التظاهر في الأماكن العامة والمفتوحة والتي أدت إلى استهدافهم خلال اليومين الماضيين".

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