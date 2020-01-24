مدحت العدل يلقي قصيدة «هي دي مصر» في احتفالية القبائل المصرية

ألقى الكاتب والشاعر الغنائي مدحت العدل، قصيدته الغنائية الجديدة بعنوان «هي دي مصر» خلال احتفالية «شعب واحد.. وطن واحد.. أيد واحدة» التي ينظمها مجلس القبائل والعائلات المصرية لدعم الدولة.وتضمنت القصيدة عدة أبيات تحدثت عن مصر وذكريات المواطنين بها وأهمية الوطن في حياة المواطن، قائلا: «أنت عارف يعني إيه أرضك تلمك.. ذكريات.. ضحكتك.. حبك لأمك.. الجيران الطيبين.. مدارسنا واحنا صغيرين.. هي دي مصر».ونظم مجلس القبائل والعائلات المصرية اليوم احتفالية لدعم الدولة والقيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، على استاد القاهرة.