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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اختفاء 4 عاملين بمنظمات غير حكومية بينهم 3 فرنسيين فى بغداد

الجمعة 24/يناير/2020 - 07:28 م
جريدة الدستور
منار أحمد
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أعلنت وكالة الأنباء الفرنسية، اليوم الجمعة، في نبأ عاجل، اختفاء 4 عاملين بينهم 3 فرنسيين في منظمات غير حكومية بالعاصمة العراقية بغداد.

وخلال الفترة الماضية، من الشهر الجاري، سلط بيان حكومي الضوء على حادثة اختطاف طالت صحفيين أجانب وقعت وسط ضجيج أحداث اقتحام السفارة الأمريكية، وجرى التكتم عليها لـ"الحفاظ على حياتهم".

وكشف البيان الذي صدر عن مكتب رئيس الحكومة، عن اتصال تلقاه عادل عبد المهدي من وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، يحمل رسالة شكر على "جهود الحكومة في إطلاق سراح صحفيين فرنسيين اختطفوا في بغداد في 31 ديسمبر 2019″، مشيرًا إلى أن "الوزير الفرنسي ثمن موقف الحكومة في التعامل مع الظروف الحساسة".

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