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طوني خليفة: «يا ويل نانسي وزوجها مني»

الجمعة 24/يناير/2020 - 07:27 م
نانسي عجرم وزوجها
نانسي عجرم وزوجها
رباب الأهواني
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رد الإعلامي اللبناني طوني خليفة، على الانتقادات التي تعرض لها عقب حلقته مع والد وزوجة قتيل فيلا نانسي عجرم، وتناول خلالها قضية الحادث، بدعوى محاولة توريط أسرة الشاب.

واستنكر طوني الهجوم من قبل البعض على نانسي عجرم، والتهديدات التي تخرج علنًا لها ولعائلتها، مشيرًا إلى أنها فنانة وعملها يلزمها بالغناء على المسرح، متسائلًا: "كيف يتم إهدار دمها بهذه الصورة؟".

وقال ببرنامج ET بالعربي، إنه في حال ثبوت التهمة على زوج نانسي، أو التأكد من معرفتهم المسبقة بالقاتل، سيشن هجومًا عليهما، وتابع: "يا ويل نانسي وزوجها مني، إذا ثبت أن القتل لم يكن لهجوم الشاب على الفيلا بغرض السرقة".

وأوضح أن الفنانة نانسي عجرم لم تتصل به بعد الحلقة، متابعا:" كلمة thank you، ما قالتها، ما رفعت سماعة التليفون وقالت شكرًا إنك حاولت تبين الحقيقة".

يُذكر أن منزل الفنانة نانسي عجرم تعرض للسطو بغرض السرقة من قبل شاب، مما جعل زوجها فادي الهاشم يرديه قتيلًا بسلاحه الشخصي.

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